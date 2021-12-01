Çilingirle açtırdıkları evden kediyi bile çaldılar!

Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 5 gün önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti.
İHA'nın haberine göre, içeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı.
Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Polis, çilingire kapıyı açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler M.Ç.C. ve N.C’nin çaldıkları kedi, telefon, bilgisayar ve 5 bin TL müşteki Elif Dağdelen'e verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST KALINCA TEHDİT ETTİLER
Şüpheli kadınlar iddiaya göre, Elif Dağdelen’in evine gelerek şikayetini geri almasını söyleyerek genç kadını oğluyla tehdit etti. Bunun üzerine Dağdelen, bir kez daha iki şüpheliyi hakkında şikayetçi oldu.
Büyük korku yaşayan diş asistanı Elif Dağdelen’i 1 sene önce ayrıldığı eşi de yalnız bırakmıyor. İkili birlikte çocuklarını okula götürüp getiriyor.
HIRSIZLIK ANI KEMARADA
Öte yandan hırsızlık anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kadının açılan kapıdan içeri girmeleri, etrafı incelemeleri, oyuncak köpekle kamerayı kapatmaya çalıştıkları görüldü. İki hırsızın, uyuyan çocuğun elinden telefonu da alıp, oturup sohbet ettikleri gözlemlendi. Aldıkları telefonu karıştıran hırsızların, İskoç cinsi kediyi kucağına alıp sevdiği ve valizi açtığı anlar da kameraya yansıdı.
'BÖYLE HIRSIZLIK OLAMAZ'
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polislerin şüpheliyi yakın bir noktada yakaladığını da bildiren Dağdelen, “İki şüpheli kızların evinden kedimi, eşyalarımı alıyorlar. Laptop, telefonlar, param polis merkezinde teslim edildi. Kızlar gözaltına alınıyor ama sonra serbest bırakılıyor. Hemen bu kızlar tekrar kapıma gelip, 'Şikayetini geri çek, yoksa çocuğun okula gidiyor, onu rahatsız ederiz, şikayetini geri çek' diyorlar. Geri çekmeyeceğimi söyledim ve yeniden polise ifade verdim” dedi. Dağdelen, hırsızların uyuyan çocuğunun yanına yaklaşması ve elinden cep telefonunu almasının kendisini çok etkilediğini kaydetti.
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