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Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 5 Haziran 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

5 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi 5 Haziran Pazartesi günü saat 21.30'da açıklandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklamasının ardından bilet sorgulamaları hız kazandı. İşte 5 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 05.06.2023 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 5 Haziran 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
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Son Dakika Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi için gözler Sisal Şans'a çevrildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 5 Haziran2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

5 HAZİRAN 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15 - 56 - 67 - 69 - 88 - 89

JOKER 1 + SÜPERSTAR 54

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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