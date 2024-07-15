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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 15 Temmuz 2024! Sayısal Loto sonucu sorgulama

        15 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

        Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilmektedir. İşte 15 Temmuz 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:39
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları
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        Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 15 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

        15 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        2 - 8 - 23 - 48 - 63 - 83

        JOKER 43 + SÜPERSTAR 28

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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