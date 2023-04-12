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Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 12 Nisan Salı! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

12 Nisan Salı Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.30'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftada üç gün noter huzurunda canlı yayında gerçekleşmektedir. İşte, 12 Nisan 2023 Salı Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 12.04.2023 - 21:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 12 Nisan Salı! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan 12 Nisan Çarşamba Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan kazandıran numaralar belli oldu. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda çekilişi yapılan 12 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

12 NİSAN 2023 SALI ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

38 - 42 - 63 - 65 - 82 - 85

JOKER 9 + SÜPERSTAR 72

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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