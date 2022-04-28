Çiğköfte isteyip kurşun yağdırdı!

İstanbul'da, geçtiğimiz cumartesi günü Avcılar Ispartakule’de bulunan bir çiğköfte dükkanında kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre müşteri kılığında çiğköfte almaya gelen silahlı saldırgan, dükkan sahibi Burak Demir’e sipariş verdi.
İKİ EL ATEŞ EDİP YARALADI
İHA'da yer alan habere göre o sırada çiğköftecinin içinde dolaşan zanlı, bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı silah ile Demir’e iki el ateş etti. Bacağından yaralanan dükkan sahibi kanlar içerisinde yere düşerken, kaçmak isteyen saldırgana çevredeki bir kadının çantası ile müdahale etmek istedi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Çevredekilere aldırmayan saldırgan şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"YARALI AMELİYAT OLACAK DİYE DUYDUK"
Olay anlarını anlatan esnaf Mustafa Çeçen, “Bir kişi yan komşumuz olan çiğköfteciye gelerek sipariş vermiş. Dükkan sahibinin siparişi hazırladığı esnada ise belinden silahını çeken şahıs 2 el ateş etmiş. Olayda komşumuz bacağından vurulurken, saldırgan apar topar kaçmış. Yaralının ise durumunun şu anda iyi olduğunu duyduk, kısa süre sonra ameliyat olacakmış” diye konuştu.
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