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SON DAKİKA Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saatlerinde minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de kurtarıldı. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise bugün devam ederken, ikinci çığ faciası yaşandı. Kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düşmesi sonucu, 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil olmak üzere 23 kişi şehit oldu.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün akşam saatlerinde bir minibüs ile iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ felaketinde 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çığ altında olduğu düşünülen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise gece 01.00'e kadar devam etti. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde arama-kurtarma çalışmalarına ara verilirken, sabah 07.00'den itibaren çalışmalar tekrar başladı. AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekipleri çığ altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.

İKİNCİ ÇIĞ FACİASI

Çalışmalar sürdüren ekiplerin üzerine öğle saatinde ikinci kez çığ düştü. Aralarında arama kurtarma çalışmalarına katılan askerler, korucular, belediye işçileri, AFAD, UMKE ve 112 Acil ekiplerinin de çığ altında kalmış olabileceği belirtiliyor.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, ilk bilgilere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, çığ felaketi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 13 vatandaşımızı (8 sağ, 5 ölü) çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakkuza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayıp faciayla ilgili bilgi aldı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI YARALANDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van Eski Milletvekili Gülşen Orhan’ın da çığ altında yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan’a ilk müdahale yapıldığı bildirildi.

SOYLU BÖLGEYE GİDİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bahçesaray'da yaşanan faciaya ilişkin yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gittiğini söyledi.

Altun, "Van #Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çığ altında kalan vatandaşlarımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ediyor" dedi.

VAN AFAD MÜDÜRÜ YARALI KURTULDU

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Usman Uçar yaralı olarak kurtarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından yaralı olarak kurtarılarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ERUZUM'DAN 10 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden 10 kişilik çığ uzmanı ekip, Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığda kaybolan görevli ve vatandaşların arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, Bahçesaray ilçesindeki çığda kaybolan vatandaşlar ile arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları için Erzurum'dan bölgeye takviye ekip gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çığ ve heyelan konusunda uzman 10 kişilik teknik personel, Erzurum'dan Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanlarında uzman 10 kişilik arama kurtarma ekiplerinin bugün Bahçesaray'da yaşanan ikinci çığ olayından sonra bölgeye gönderildiğini söyledi.

Takviye olarak çığ bölgesine giden ekibin eğitimli ve deneyimli olduğunu vurgulayan Karslı, bölgeye ulaşır ulaşmaz arama kurtarma çalışmalarına katılacağını sözlerine ekledi.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Van'da kuvvetli kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den alınan verilere göre, bölgede sıcaklık 2 derece olarak gösterilse de hissedilen sıcaklık sıfırın altında 3 derece olarak ölçülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ bölgesindeki hava durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çığ bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) bölgede yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.