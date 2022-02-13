Hava durumu 13 Şubat: Meteoroloji'den Çığ, buzlanma ve don uyarısı! Bugün hava durumu nasıl?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE UYARILAR

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 10°C Parçalı zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 12°C Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu

TEKİRDAĞ 10°C Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C Parçalı bulutlu

İZMİR 15°C Parçalı bulutlu

MUĞLA 13°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu zamanla Antalya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Adana'nın doğu ilçeleri ve Hatay çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA 16°C Az bulutlu

ANTALYA 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 17°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ 5°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 5°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 10°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 14°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 7°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 11°C Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

SAMSUN 9°C Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

TOKAT 7°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI 5°C Az bulutlu

ERZURUM 0°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 8°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 3°C Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 16°C Az bulutlu

GAZİANTEP 17°C Az bulutlu

MARDİN 14°C Az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'de fırtına; Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde doğusu 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, batısı zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 1,5 ila 2,5m, yer yer 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatı, akşam batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.