ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.

SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANDI!

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olarak ödenen 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi düzenlemesinden dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlandı.

Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 lira, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 lira ve yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 lira ödeme yapıldı.