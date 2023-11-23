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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte vahşet! Adana'da 19 yaşındaki genç tartıştığı iki arkadaşını öldürdü

        Adana'da bir genç tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

        Adana'da kan donduran bir çifte cinayet işlendi. Olayda 19 yaşındaki bir saldırgan, tartıştığı iki arkadaşını bıçakla öldürdü. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:38
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        Çift vahşet! Tartıştığı iki arkadaşını öldürdü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir genç, tartıştığı iki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yer alan Gençlik Köprüsü'nde Şeref A. (19), tartıştığı aynı yaştaki arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçakladı.

        Tartışmayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya ve Güngör doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Öldürülen 2 gencin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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