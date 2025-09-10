Habertürk
        Son dakika: CHP yönetimi 15 Eylül'de erteleme bekliyor | Son dakika haberleri

        CHP yönetimi 15 Eylül’de erteleme bekliyor

        Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Eylül'de 38. Olağan Kurultayı'nın iptalini görüşecek. Duruşmada kayyum ya da mutlak butlan kararı çıkarsa CHP yönetimi A,B,C ve Z planları hazırladı. Bülent Aydemir'in haberi...

        Giriş: 10.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:53
        CHP 15 Eylül'de erteleme bekliyor
        CHP’nin İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum heyeti atanmasının ardından gözler 15 Eylül’de kurultayın iptal davasının görüleceği Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına çevrildi.

        CHP yönetimi Mahkemeden, “kayyum” ya da “mutlak butlan” kararı yerine davanın ertelenmesi kararı bekliyor ancak beklentiler dışında bir karar çıkarsa Parti yönetiminin A, B, C, Z’ye kadar planlarının hazır olduğu belirtildi.

        Partinin üst yöneticilerinden biri, “İstanbul’da olduğu gibi teslim olmamak ilk yaklaşımımız olacak. Mücadeleyi kesintisiz sürdüreceğiz. İstanbul’daki yaklaşımımız oraya özeldi. Kurultay konusunda adım adım atacağımız alternatifli planlarımız var. Bunlar 2-3 kişinin bildiği ve zamanı geldiğinde atacağımız adımlar” dedi.

        Parti yöneticisi, “Biz 15 Eylül’deki davadan bir erteleme bekliyoruz ancak iptal kararı çıkarsa buna da hazırlıklıyız. Genel merkezi kolay kolay teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

        KURULTAY İLK HAMLE

        CHP yönetimi, İstanbul il kararının ardından her türlü ihtimale karşı ikinci kez olağanüstü kurultay yapma kararı almıştı. 1000’e yakın delegenin imzasıyla 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultayın mahkeme kararıyla engellenmesi ya da yok hükmünde sayılmasına karşı da CHP yönetiminin atacağı adımlar var.

        CHP yönetimi hukuken mümkün görülmese de bu yönde bir karara karşı da farklı formüller üzerinde çalışıyor. 15 Eylül’de nihai karar çıkmayıp parti yönetiminin İstanbul il başkanlığında olduğu gibi tedbiren görevden uzaklaştırılması kararı çıkarsa buna karşılık radikal adımlar atılması planlanıyor.

        Bu arada CHP krizi aşabilmek adına kendi içinde de arka kapı diplomasisini ve görüşme trafiğini de sürdürüyor.

        HUKUKİ ADIMLAR ÖNCELİKLİ

        CHP yönetimi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılması adına Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu.

        Partinin İstanbul il başkanlığı adresinin değiştiği gerekçesiyle Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, seçime ilişkin işlere devam edilip edilmeyeceği yönünde Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ndan görüş istedi.

        YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da yazılan yazı ile olağanüstü kongre sürecinin başlamış olduğunun anlaşılması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi gereği seçim işlerinin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunca yürütülmesine karar vermişti.

        Bu kararı dayanak alan CHP yönetimi, bundan sonra da mahkemeden çıkacak kararlarda öncelikli olarak Siyasi Partiler Kanunu’na dayanarak YSK’yı devreye sokacak hukuki adımları öncelikli atacak.

        #Son dakika haberler
