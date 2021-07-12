CHP ve İYİ Parti'den 'sistem' önerisi! O madde eksik

CHP'nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisine 30 Haziran tarihindeki Parti Meclisi toplantısında büyük oranda son hali verildi. Çalışma üzerindeki düzenleme yetkisi genel başkana devredildi ve taslak 29 maddede özetlendi. Ancak cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl olacağına dair bir madde yer almadı.
HALKIN PSİKOLOJİSİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK
Parti içinde ağırlıklı olarak parlamenter sistemde cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi gerektiği görüşü dile getirilse de 2017'den bu yana halkın cumhurbaşkanının doğrudan seçtiği, tekrar Meclis'in seçimin adresi olması halinde bir tepki ile karşılaşılabileceği belirtiliyor ve halkın psikolojisinin de göz önünde bulundurulması gerektiği kaydediliyor.
Ancak cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği parlamenter sistem örnekleri olduğu da belirtiliyor, CHP kaynakları tarafından. Bu nedenle millet ittifakının olası iktidarında parlamenter sisteme dönülse ve cumhurbaşkanı halk tarafından seçilse bile, yetkilerinin sembolik olacağı kaydediliyor.
Benzer bir durum İYİ Parti'nin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması için de geçerli. İYİ Parti'nin hazırladığı taslakta da cumhurbaşkanını nasıl seçileceği net bir şekilde yazmıyor. Seçim yönteminin, olası Millet İttifakı iktidarından sonra belirlenebileceğini kaydediliyor.
CUMHURBAŞKANINI SEÇME YÖNTEMİ REFERANDUMA GÖTÜRÜLECEK
Cumhurbaşkanı seçim yönteminin de sadece İYİ Parti ya da sadece CHP tarafından değil tüm partilerin uzlaşısıyla belirlenmesi gerektiğini kaydeden İYİ Parti kaynakları, 400 milletvekiline ulaşılması halinde yapılacak Anayasa değişikliği ile seçim yönteminin netleştirileceğini ifade ediyor.
360 milletvekili bulunması halinde ise konu referandumla belirlenecek. Yanı halka götürülecek anayasa değişikliği içinde "Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçsin yoksa Meclis mi?" sorusu yöneltilecek. İYİ Parti kaynakları "Amacımız halkı güçlü kılmak hakkını elinden almak değil" diye de ekledi.
HER İKİ ÇALIŞMADA DA "TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI" ÖNERİSİ
Hem CHP hem de İYİ Parti'nin hazırladığı parlamenter sistem önerisinde "Tarafsız Cumhurbaşkanı" olmazsa olmaz olarak sunuluyor. Temsili ve partiler üstü bir figür çiziliyor cumhurbaşkanı için. Öyle ki İYİ Parti'nin önerisine cumhurbaşkanının tek bir dönem için seçilmesi ve cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyasete dönmeme zorunluluğu getirilmesi de öngörülüyor.
LİDERLER GÖRÜŞECEK
Şu ana kadar CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi hazırlandıkları taslakları kamuoyu ile paylaştı. Önümüzdeki günlerde partiler arası heyetlerin görüşmesi daha sonrasında ise liderlerin görüşmeleri olacak ve çalışmalara son şekli verilecek. CHP ve İYİ Parti bir çalışma üzerinde uzlaşıya varacak.
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