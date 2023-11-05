Son dakika haberleri... CHP yeni genel başkanını seçiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. İlk gelen sonuçlara göre, genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı. Bu doğrultuda, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, belli oldu mu?" sorusu henüz netlik kazanmadı. Peki, 2023 CHP genel başkanı ne zaman belli olacak? İşte CHP kurultayı hakkında son dakika gelişmeleri...