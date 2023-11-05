CHP'de genel başkan belli oluyor! CHP'nin yeni genel başkanı kim olacak?
CHP'de kurultay heyecanı... 1368 kurultay delegesi, CHP yeni genel başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. CHP yeni genel başkanı olabilmek için 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. Seçimlerde ilk tur tamamlanırken genel başkanlık yarışı ikinci tura kaldı. Bu noktada, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 2023 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı hakkında son dakika gelişmeleri...
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Son dakika haberleri... CHP yeni genel başkanını seçiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. İlk gelen sonuçlara göre, genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı. Bu doğrultuda, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, belli oldu mu?" sorusu henüz netlik kazanmadı. Peki, 2023 CHP genel başkanı ne zaman belli olacak? İşte CHP kurultayı hakkında son dakika gelişmeleri...
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SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri sonuçlandı. Oylama sonucu Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da 664 oy aldı. 1346 delegenin oy kullandığı seçimde 18 oy geçersiz sayıldı. Seçimler ikinci tura kaldı.
3. TURDA SALT ÇOĞUNLUĞA BAKILACAK
2. turda da aynı oy çıkarsa 3. tur seçimlere gidilecek. 3. turda salt çoğunluğa bakılacak. Sonucun gecenin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.
İTİRAZLAR İNCELENECEK
Seçim sonuçlarına yapılan itirazlara bakıldıktan sonra saat 01.00 sularında üçüncü tur seçimleri başlayacak.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin bir bölümünün kendilerine ayrılan tribünlerden ayrıldığı gözlemlendi.
ADAYIN 684 OY ALMASI GEREKİYOR
Adayın genel başkan seçilmesi için 1366 delegenin salt çoğunluğu olan 684 delegenin oyunu alması gerekiyor.
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İKİNCİ TUR 00.30'DA BAŞLADI
Seçimlerin ikinci turu saat 00.30'da başladı.
Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlanacak.
CHP GENEL MERKEZİ: SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 'seçim süreci devam ediyor' denildi.
CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor.
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PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.