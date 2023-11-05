Son dakika haberleri... CHP yeni genel başkanını seçti. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarıştı. Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Genel başkanlık seçimi ikinci turda tamamlanırken CHP'nin yeni genel başkanı da belli oldu. Bu doğrultuda, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, kurultayı kim kazandı?" netlik kazandı. Peki, 2023 CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu? İşte CHP kurultayı hakkında son dakika gelişmeleri...