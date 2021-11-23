CHP MYK, olağanüstü toplanacak

Alınan bilgiye göre, CHP MYK yarın saat 12.00'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplantı yapacak.

AA'da yer alan habere göre, toplantıda ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. CHP Ekonomi Masası üyelerinin de bu akşam parti genel merkezinde bir toplantı yapacakları bildirildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Gaziantep'e yapacağı ziyaretin iptal edilebileceği de öğrenildi.