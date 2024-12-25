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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP MYK'da asgari ücret görüşmesi | Son dakika haberleri

        CHP MYK'da asgari ücret görüşmesi

        CHP MYK, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücreti görüşmek üzere olağanüstü toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:22
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        CHP asgari ücret için toplandı
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        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.

        CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.

        Özel, dün, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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