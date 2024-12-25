CHP MYK'da asgari ücret görüşmesi
CHP MYK, 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücreti görüşmek üzere olağanüstü toplandı
Giriş: 25.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:22
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı.
CHP Genel Merkezindeki toplantı, saat 11.00'de başladı.
Özel, dün, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ