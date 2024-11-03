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        Haberler Gündem Politika CHP, Lütfü Savaş'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti | Son dakika haberleri

        CHP, Lütfü Savaş'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti

        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Lütfü Savaş'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:34
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        CHP, Lütfü Savaş'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
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        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Lütfü Savaş'ın kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini duyurdu.

        Savaş, sosyal medya hesabından CHP’ye "Bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var! Ve bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadeleri kullanarak sert eleştiriler yöneltmişti.

        Savaş aynı paylaşımda CHP'lileri partiyi kuruluş ayarlarına döndürmek için mücadeleye çağırarak "İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP’nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…" demişti.

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