CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu.

REKLAM advertisement1

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin konuşan Özel, iktidar olmaları durumunda atacakları adımları sıraladı. Özel, "Engelli maaşını net asgari ücret yapacağız. Engelli ve yaşlılara bakan evde bakım parasını net asgari ücrete çıkartacağız" dedi.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü hakkında konuşan Özel, "Dünya Madenciler Günü bu topraklarda boynu bükük ve taziye tadında geçmektedir. Topraklarımızda 'Fıtratında ölüm var' klişesiyle geçti. Bu kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu söylemeye çalıştım. 2002'den bugüne kadar 2 bin 79 madenci hayatını kaybetti. Bütün madencilere ve emekçilere diyorum ki; örgütlenin, sendikalı olun, haklarını arayın ve savunun diyorum" diye konuştu.

REKLAM AKIN GÜRLEK MESAJI CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için "Başka bir iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir" sözleri için açıklama yaparken, İstanbul Barosu'nun açıklamasına da dikkat çekti. Özel, İstanbul Barosu'nun "Avukatlık yasasında açıkça yer alan bu gereklere ve avukatlık andına açıkça aykırı hareket eden savcı ve yargıçlar, avukatlık mesleğine kabul koşullarından yoksundurlar" cümlelerine yer vererek, Akın Gürlek'in avukatlık da yapamayacağını ileri sürdü.

"FEDA EDİLECEK BİR MEHMET YOK" Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Özgür Özel şunları söyledi: "Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Bu ülkenin ve bu partinin kurucusu bize vasiyet niteliğinde dış politika öğütleri bıraktı. Birincisi; komşularınla iyi geçin, iç işlerine karışma. 2010'ların başlarından bugüne kadar Emevi Camisi'nde namaz kılmaya gitmeler, Esad'ı terörist ilan edip Suriye'yi bölmek üzerine stratejiler... Bunun sonucunda milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi, bizim gencimiz yerine ucuz işgücü oluyorlar. Bizim yerimize sosyal yardım alıyorlar. Ne huzurları var ne huzur veriyorlar. Birileri aynı yanlışta ısrar ediyorlar.

İlk seçimde iktidarı devralacak partinin genel başkanı olarak; dış politikaya yaz-boz tahtası gibi bakmamalıyız. Burada devlete düşen, tüm kurum ve kurallarıyla bu gelişmeler hakkında şeffaf ve samimi iletişimin partilerle kurulması TBMM'nin bilgilendirilmesidir. REKLAM Bizim beklentimiz Suriye'de istikrarın sağlanması, terör tehdidinin son bulması, Suriyelilerin kendi ülkesine dönmesidir. Türkiye sonu belli olmayan maceralardan uzak durmalıdır. Mezhep savaşlarının körüklenmesi, İsrail'in hakimiyetinin artması Ankara'nın önceliği olmamalıdır. Rusya'nın mevzi kaybetmemesi, İran'ın gerilemesi Ankara'nın gündemi olamaz. Bu macerada feda edilecek bir tane bile Mehmetimiz yoktur.

Yurttaşlarımızın güvenliği ne gerekiyorsa CHP orada durmaktadır. Esad'la görüşülsün derken temel gayemiz istikrar ve sığınmacı sorununun çözümüdür. Esad'a çağrımızdır herkes gittiğinde biz burada olmaya devam edeceğiz. CHP üzerine ne düşüyorsa oradadır. Sayın Erdoğan'ı da uyarıyorum; maceracılığı bırakın, geçmişten ders alın, yıkıntılar üzerinde yeni inşaat kurmayın. Gaziantep'teki, Hatay'daki, Kilis'teki yurttaşlarımızın acılarını hatırlayın. Bu maceradan geri dönün."

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ve Özgür Özel hakkındaki konuşmasını Meclis kürsüsünde yırtan Özel, "Sayın Bahçeli'nin bana ve partimize söyledikleri. Kendi durumuna bakmaz, neler neler söylüyor. Sözlerinin peşine takılma dönemi çok gerilerde kaldı" diye yanıt verdi. "KREDİ KARTI BORCU 2,1 MİLYAR LİRA" Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, "Nüfusun toplam borcu 2,1 milyar liraya çıktı. Kişibaşı 25 bin lira borcumuz var. Bu işe bir çare bulmak lazım. 10 bin liraya kadar kredi kartı borcu faizlerinin silinmesini, borcun kamu tarafından üstlenilmesinin. 50 bin liraya olan borcun faizin silinip 3 yıla taksitlendirilmesini, 100 bin lira üzerindekilerde de faiz yükünün 3'te 1'inin banka, 3'te 2'sinin kamu tarafından karşılanmasına ilişkin kanun teklifi hazırlıyoruz. Kredi kartı borcu bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Bu Meclis bu sorunu çözmelidir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET VE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ "Asgari ücret 30 altında biz yokuz" diyen Özgür Özel, asgari ücretin enflasyona etkisi olmadığını söyledi. Özel, "Biz 40 haramilere değil; öğrenciye, emekliye, memura, çiftçiye, çalışana bütçe istiyoruz" dedi. Özel, "Devlet Bey arabalara meraklı. Onun hesabından yapalım. 2009 yılında Bursa'da yerli bir firma 26 bin liraydı" derken, "şimdi o yerli arabayı almak için" diyerek bir bavul parayı Meclis kürsüsüne dizdi. vDevlet Bey'in değil, Tayyip Bey'in değil halkın talebini konuşuyoruz. Bu milletin hakkını yedirmeyiz" dedi.