Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel Fatih Camisi imamı ile görüştü

        CHP lideri Özel, Fatih Camisi imamı ile görüştü

        CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, Fatih Camisi imamı ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile telefonda görüştü.

        CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, saldırıya uğrayan Usta'yı telefonla aradı.

        Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta'ya acil şifalar dileyerek, dayanışma duygularını iletti.

        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #Fatih Camisi
        #son dakika haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Habertürk Anasayfa