CHP lideri Özel, Fatih Camisi imamı ile görüştü
CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile telefonda görüştü
Giriş: 10.01.2024 - 13:51 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:21
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta ile telefonda görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, saldırıya uğrayan Usta'yı telefonla aradı.
Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta'ya acil şifalar dileyerek, dayanışma duygularını iletti.