CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajı yayımladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2021'in Türkiye ve dünya açısından pek de iç açıcı olmadığını belirtti. Bir yandan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, diğer yandan Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhranın etkisini giderek artırdığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Öyle ki döviz kurunun her gün, hatta her saat rekor yenilediği günler halkımızı yoksulluğa mahkum etmiştir. Saray Hükümetinin bir avuç yandaşı için sırt çevirdiği milletimize CHP'li belediyelerimiz sosyal devlet ilkesine tam bir bağlılıkla sahip çıkmış, kara kış boyunca çıkmaya da devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.
"2022, DEMOKRASİ ZAFERİNİN YILI OLACAK"
AA'da yer alan son dakika haberine göre bu yıl ekonomi gibi demokrasinin de her gün yeni bir darbe aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Boğaziçi Üniversitesi'nin demir kapısına kelepçe vurulması ile 'Merhaba' dediğimiz 2021 yılını, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilit ile uğurluyoruz. Ancak milletimiz unutmasın ki gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere. 2022 yılında başta gençler ve kadınlar olmak üzere, çiftçiyle, emekliyle, esnafla, sanayiciyle, apartman görevlileriyle, devletine bağlı namuslu bürokratlarla el ele vereceğiz. Güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak üzere çıktığımız bu yolda, inanıyorum ki milletimizle birlikte zafere ulaşacağız.
İnanıyorum ki 2022, umudun, birlikteliğin, barışın, kucaklaşmanın, insan onuruna yaraşır bir yaşamın yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, demokrasi zaferinin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, liyakatin, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin yılı olacak. İnanıyorum ki 2022, 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda, milletimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle, çiftçimiz tarlasıyla, evlatlarımız bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak. 2022, milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz 'Yeter' desin. Bu duygu ve düşüncelerle, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize mutlu bir yaşam diliyorum. 2022 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, yürekten kutluyorum."
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