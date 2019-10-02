CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

5 MADDEDE SURİYE KONFERANSI

"Geçtiğimiz hafta çok önemli bir toplantı yaptık. Suriye konferansını topladık. 100'ün üzerinde gazeteci, 20'nin üzerinde uluslararası gözlemci katıldı. Beş ana yolun altını çizdik. Ankara ile Şam arasındaki yolun en kestirme yol olduğunu söyledik. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesini söyledik. ABD ile Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için bütünlüklü tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Üçüncü olarak uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı hep beraber konuşalım ve diplomasiyi etkin kılalım dedik. Dördüncü olarak bütün hamlelerimizi gözden geçirmeliyiz dedik. Beşincisi Suriye yeniden güvenlikli bölge olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacılar geri dönmesi teşvik edilmeli dedik. Normalde bunu yapması gereken iktidar. Harcadığımız para 40 milyar dolar. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyalım, güvenli bölge olsun.

"DEPREM İÇİN TOPLANAN 36 MİLYAR DOLAR NEREYE GİTTİ"

Bir deprem yaşadık, 5,8. Herkesin yüreği ağzına geldi. Telefonlar çalışmadı ve 21'inci yüzyıldayız. Geldiğimiz nokta bu. Yapmamız gereken çok iş var. İstanbul'da yaşayıp AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Kaç lira para toplandı? İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için ne kadar toplandı? 36 milyar dolar toplandı. 1999 depreminden sonra İstanbul ve Marmara'nın yenilenmesi gerekiyordu ve TBMM'ye Ecevit kanun getirdi. Onlar bir süre yönetti, 2002-2019 ve Erdoğan hükümetleri yönetiyor. 17 yılda 36 milyar dolar para toplandı. Deprem vergileri nereye harcandı? 29 okulda okuyan çocuklarımız başka okullara gönderildi. Bu okulların bir kısmı 1999 depreminden önce, bir kısmı 1999 depreminden sonra yapılmış. Sen 29 okulu depreme dayanıklı hale getirememişsin.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yardım topladılar 309 milyon lira resmi açıklama. Nereye gitti bu paralar? Hükümet cevap vermiyor. 15 Temmuz mağdurları da bu soruyu sormuyor. Niçin sormuyorsunuz, bu paralar sizin için toplandı.

"YENİ PROGRAM IMF PROGRAMIDIR"

Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Her programdan sonra fiyatlar yükseliyor, zamlar kapıya dayanıyor, işsizlik artıyor. Yeni program bir IMF programıdır. Bereket versin IMF heyeti bizim arkadaşlarla da görüşünce gerçek ortaya çıktı. Geçen yıl büyüme oranı yüzde 2,3'tü, yeni açıkladıkları 0,5. Çünkü IMF böyle diyor. İşsizlik yüzde 12,1'di genç işsizlik yüzde 25'e dayandı. Kişi başına milli gelir 10 bin dolar hedefiydi, 9 bin 93 dolara düştü. Bütçe açığı 98 milyar lira olacak diye, şimdi 138 milyar lira. Enflasyon yüzde 8 öngörmüşlerdi şimdi yüzde 12'nin üzerinde. Neyi öngörüyorlar? IMF ne öngörüyorsa aynısını dayattılar. Elektrik ve doğalgaza zam yapıldı. 'Memur, işçi ve emekli aylıklarını enflasyona endekslemeyin, hedeflenene endeksleyin' diyorlar. Batan şirketleri kurtarmaya başladılar. Önümüzdeki süreçte yeni vergiler gelecek. Sosyal güvenlik kara deliğe dönüştü. Çiftçiye düşük fiyat vererek bütçedeki açığı azaltın diyorlar. Ne öngörülmüşse aynen yerine getiriyorlar.

Arkadaşlarımı Şanlıurfa'ya gönderdim. Değişik kesimlerinin dertlerini dinlediler. Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 40'ını kendisi karşılıyor. Ama pamuk üreticisi perişan vaziyette.

TÜRKİYE'NİN BORCU

Türkiye Cumhuriyeti borç batağında. Borcun milli gelire oranı yüzde 62. Türkiye tarihinde görülmemiş bir rakam. Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü kurdular. Bu bile Türkiye'nin ne kadar kötü yönetildiğini gösteriyor. Vatandaşın banklara borcu 540 milyar liraya çıktı. 17 yıl önce böyle bir işsizlik yoktu. İşsiz kardeşim senin de sorman lazım, niye işsizsin?

YENİ YASAMA YILI

Yeni yasama yılını dün açtık. TBMM'nin 100'üncü yılını kutlayacağız. Bizim meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Her milletvekili halkın, Türkiye'nin çıkarlarını savunmak zorundadır. Gazi Meclis'in böyle bir özelliği var. Bu 15 Temmuz'a kadar geldi. 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi oldu. Meclisimiz bombalanırken, milletvekillerimiz görev yaptı. Bakanlar Meclis'e gelemezler, gelmiyorlar zaten. Ülkeyi yönetenlerden birisi hariç seçimle gelmedi. Parlamentoda olanlar bir kişinin iki dudağına teslim olmuş vaziyette. Kendi bağımsız, özgür iradesini ifade etmekten korkar hale gelmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenlerindir gazi Meclis.

"TBMM İTİBAR EROZYONU YAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı olarak bir konuşma yaptı. Ama konuşmanın bir yerinde 'Milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin itibarını gözetilmesini her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor' dedi. Doğru. 'Milletimizin ve onların temsilcileri olan size hiçbir zaman kulağımızı ve yüreğimizi kapatmadık, kapatmayacağız' diyor. Parlamentonun açılışında bari doğruları söyleyelim. Anayasa'ya göre TBMM'nin yürütme yetkisi var. Bunlardan birisi de yazılı soru önergeleri. Anayasa 'Yazılı soru yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere yazılı olarak soru sormalarından ibarettir' diyor. Gerçek ne? 27'nci yasama döneminde 18 bin 895 soru sorulmuş. Sorulardan zamanında yanıtlananların oranı yüzde 7. Hiç cevaplanmayanların oranı yüzde 61,5. Milli iradeyi temsil edenlere cevap vermiyorsun, seni tanımam diyorsun. Baştan kapatmışsın zaten, doğruyu söyle. Bana inanmayabilirsin, TBMM Başkanı'na sorarsın. Bir insan neden yalan söylemeye ihtiyaç hisseder? TBMM'nin itibarıyla oynuyor atamayla gelen bakanlar. Parlamentoyu ciddiye almıyorlar. Bir itibar erozyonu yaşıyor TBMM. Bu cevap verilenlerin çoğu uyduruk. Hiçbirisinin ülke yönetiminden, bürokrasiden haberi yok. Bir sözüm de TBMM Başkanı'na. İtibarı korumak onun görevi. Soru önergelerini bazen geri gönderiyor, 'Bu olmaz' diyor. Böyle uyduruk cevaplar gelince geri gönderiyor musun? Milletvekilinin sorularına cevap gelmiyorsa o yanıtları geri göndereceksin. Anayasa'yı okudum. 15 gün içinde cevap vermiyorsa, bunlara niye yanıt gelmedi, niye sormuyorsun? 600 milletvekilini arkana al parlamentonun itibarını koru. Parlamento 'milli iradenin tecelligahı' diyoruz. Atamayla gelen adam niye siyasi demeç verir?

Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmalı. Eğer o konuşuyorsa bütün siyasi parti liderlerine söz hakkı versinler. Bu yanlışın düzeltilmesi lazım. Adaletin bağımsız olması lazım. Bu memlekette adalet yok. Çürüyen bir adalet mekanizması, çürüyen bir devlet yönetimi. Sayıştay'ın raporları yayınlandı."