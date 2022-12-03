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CHP lideri Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıklayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vizyon belgesini paylaşacak. Toplantıda ekonomistlerin de sunum yapması beklenirken, Kılıçdaroğlu 2023'e doğru yol haritasını şekillendirmiş olacak

Giriş: 03.12.2022 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıklayacak
CHP vizyon belgesini açıklayacak
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, 2023 seçimleri için vizyon belgesini açıklayacak. Toplantıda ekonomistler de sunum yapacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'na katılacak. Toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu son grup toplantısında, "CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP, güç birliğine oy isteyecek. CHP, oyları daha iyi bir yaşam için, yeni bir Türkiye hayali için isteyecek. Çünkü biz ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için mücadele ediyoruz. 50 yıldır bu ülkede hep ekonomik krizler var. Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz" diye seslenmişti.

EKONOMİSTLER TOPLANTIDA

CHP'nin vizyon belgesi toplantısına bazı önemli ekonomistler de katılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilen ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in yanı sıra, MIT Üniversitesi'nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, çeşitli kurumlara danışmanlık yapan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit gibi isimler toplantıda yer alacak. Prof. Acemoğlu'nun videokonferans yöntemiyle sunum yapması da bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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