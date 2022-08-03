Kılıçdaroğlu Uludere'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Şırnak Uludere'ye gidecek. Helalleşme ziyaretleri kapsamında 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek.

Öğlen saatlerinde Uludere'de olması planlanan CHP lideri 34 kişinin yakınlarıyla bir araya gelecek. Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyecek olan Kılıçdaroğlu'nun öğlen saatlerinde açıklama yapacak.

Helalleşme ziyaretleri kapsamında yapılacak olan bu ziyarette CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik edecek.

28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği bombardıman sonucunda 34 kişi hayatını kaybetmişti.