DHA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu 'büyük üretim dönüşümünü' gerçekleştireceğiz ve sonunda zenginleşen halkımız olacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Bay Kemal'in Tahtası!" başlığıyla paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde uygulayacağı üretim projesi hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu üretim planlamasını şöyle açıkladı:

"50 ÜRETİM ÜSSÜ KURACAĞIZ"

"Merhaba sevgili halkım. Bugün, oluşturacağımız özel ekonomi bölgelerinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatacağım. 9 özel üretim bölgesinde, 50 üretim üssü kuracağız. Bu 50 üretim üssü, hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımıza makina, ekipman, ara malı ve yedek parça üretecekler hem de ihracat yapacaklar. Bu özel ekonomi bölgelerinde ne mi yapılacak? Tam 12 ana alanda yerli, inovatif- yani yenilikçi-, katma değer yaratan üretim gerçekleştirilecek. İşsizliğe son verilecek, yüksek istihdam fırsatı oluşacak. Sayıyorum; çip teknolojisi, biyoteknoloji, savunma sanayii ve ar-ge, gemi sanayii, sağlık ve medikal araştırmalar, nano teknoloji, lojistik, bilişim, otomotiv yedek parça , petrokimya, gıda, tarım ve hayvancılık sanayi üsleri kurulacak. Üretim üsleri kentlerimizin iş gücü niteliği, coğrafi konumu, sahip olduğu hammadde gibi kriterlere göre belirlenecek. Tarım ve hayvancılık dışındaki üsleri özel sektör işletecek. Bu üsler uygun fiyatlı enerji imkanından yararlanacaklar. Üretim üslerinde faaliyette bulunan şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşviklerinden yararlanacaklar.

"EK ÖZEL TEŞVİKLER VERECEĞİZ"

Üretim tesislerimiz, planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik, küresel pazarlara çift hatlı demir yolu ağı ile bağlanacak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim tesislerinde üretilecek inşaat malzemeleri tesislerine normal avantajların yanı sıra, ek olarak özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üreterek deprem konutları ve işyerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetle inşa edeceğiz. Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık. Yabancı sermaye yatırımları için Türkiye'den daha verimli bir ülke yok. Bu bölgeler 5 yıl içinde kendi amortismanını sağlayacak noktaya gelecekler.

"ÜRETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

'Bir üretim seferberliği başlatıyoruz' dedik. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla, Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu 'büyük üretim dönüşümünü' gerçekleştireceğiz ve sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye'nin batısında, belli kentlerimize yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız.

"METROPOLLERDEN ANADOLU'YA GÖÇ BAŞLAYACAK"

Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu'dan değil, metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye zenginleşecek. Türkiye kazanacak. Türkiye'mizi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin geliyoruz. Sana söz. Sağlıcakla kalın."