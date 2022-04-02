CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ramazan paylaşımı

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İslam aleminin ramazanını kutladı.

AA'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve kucaklaşarak bayram ettiğimiz bu mübarek ayda, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutluyor; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün hakim olduğu, sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum" ifadesini kullandı.