Kılıçdaroğlu'ndan Irak ve Suriye tezkereleri mesajı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Rümeysa Berin Şen'in nöbet sonrası geçirdiği trafik kazasında ölmesini değerlendiren CHP lideri, "Bir sağlık çalışanının 36 saat çalışması kadro eksikliği var demektir. Neden var olan kadroları boş tutuyorsunuz? Bunlar insan değil mi? Bu ülkede size her türlü olanağı sağlayacağız" diye konuştu.

Tunceli'de şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ölümün ilişkin ihmal iddiasını da gündeme getiren Kılıçdaroğlu, "Sorumlusu kim? Eskiden askeri hastaneler vardı; GATA vardı. Bu askeri hastaneler neden kapatıldı? Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Gerekçe içeride FETÖ'cüler vardı, saraya bak. Neden askeri hastaneleri açmıyorsunuz. İktidarımızın ilk bir hafta içerisinde askeri hastanelerin tamamı açılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsun" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sen o arabayı, cep telefonunu alırken kaç lira vergi ödediğini biliyor musun? Acaba o şahıs yaşam kalitesi diye bir deyimin olduğunu biliyor mu?" diye sordu.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ

10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısı sonrası başlayan tartışmaların ekonomiye etkisini değerlendiren CHP lideri, "Son günlerde yaşadığımız olaylar Türkiye'nin yönetilmediğinin en güzel kanıtı. Bakanlıkların devre dışına çıkarıldığını gösteriyor. Tüm kararların bir kişi tarafından alındığını gösteriyor. Son olarak büyükelçiler olayı. Ekonomi allak pullak oldu. Dışişleri, bürokratlar çalıştı. Dolar ne oldu? Fatura 84 milyonun sırtına yüklendi. Bir devlet, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Dolar tırmandı, kim kazandı? Kazanan devlete dolarla borç verenler, dolarla ihale alanlar, dolarla geçiş ücreti alanlar. Kaybeden 84 milyon. Kamunun iç borcu 240 milyar dolar. Dolar her 10 kuruş arttığında vatandaşa binen yük 24 milyar lira. Bir zam yağmurunu hepimiz biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kara kışla karşı karşıyayız. Elektriğe bir yılda 3 kez, doğalgaza 8, kömüre yüzde 30, mazota 9 kez zam yapıldı. TÜİK'in verilerine göre domatese yüzde 70, salatalık 64, patates yüzde 58 zam gelmiş. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asgari ücret açlık sınırı altına düşmemişti."

Dış politikaya da değinen CHP lideri, "Nasıl oluyor da dış politikada milli politika belirleyemiyoruz? Erdoğan her şeyi ben bilirim diyor, aksini söyleyeni de düşman ilan ediyor" dedi.

IRAK VE SURİYE TEZKERELERİ: NİYE 2 YIL?

Meclis'e gönderilen Irak ve Suriye tezkerelerine değinen Kılıçdaroğlu, "Keşke Meclis'te bilgilendirme yapılsaydı. Şimdi torba tezkere yapmışlar. 'Gelin buna evet deyin' diyorlar. Neden? gel, otur bir bilgi ver. 6 ay, 1 yıllık tezkereler gelirdi. Şimdi 2 yıl niçin 2 yıl? Herkesi papağan gibi görme alışkanlıkları var. Senin her dediğine evet deseydi, niye ayrı parti kuruyoruz? Biz iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde göndereceğiz diyor, beyfendi ise 3,5 milyon az geldi şimdi de İdlib'den gelsin. Niye, hangi gerekçeyle? Suriye'yle savaş değil, Suriye'yle barış. Büyükelçilikleri açacağız. Daha fazla mülteci, sığınmacı istemiyoruz. Hiçbir asker ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var, gönder onları başkomutanları da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin burnunun kanamasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükelçiler krizi göstermişti ki Türkiye yönetilmiyor. Ruh sağlığı olan birisine bir devlet teslim edilemez. IŞİD ve El Kaide militanları hapisten çıkarıyorsun, iki askerimizi yakıyorlar, polis yakalıyor, adalete teslim ediyor, beyfendiyi serbest bırakmışlar. Kim araya girdi? Bir gazeteci yazınca tekrar tutukladılar. El Kaide ve IŞİD'in banka hesaplarını neden incelemiyorsun? 42 ilde örgütlendiğini biliyoruz niye müdahale etmiyorsunuz? Sen önce kendi toprağına bak.

"BAHÇELİ'YE SORUYORUM..."

Tezkere'de yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanacağı maddesi hakkında konuşan CHP lideri, "Bahçeli'ye soruyorum; yabancı askerler kim? Sen yabancı askerler Türkiye'de konuşlanacak sen el kaldıracaksın. Söyleye bakalım milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin Türkiye toprağını çiğnemesini istemiyoruz. Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Taliban mı, ABD mi, Fransa mı, Yunan mı kimi çağıracaksın? Kim bu yabancı güçler?" diye sordu.