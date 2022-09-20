Kılıçdaroğlu'ndan hakimlere: Adaletsizliğinizi biliyorum

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Gençliğim Elazığ'da geçti, Elazığlı olmak ayrıcalık diye düşünüyorum. Elazığ'dan bahsederken insan duygulanıyor. O yıllar, anılar. Elazığ ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir kişi olarak Elazığlılara teşekkür ederim" dedi.

"Türkiye'nin her tarafında dertler var" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "Halkın seçtiği iktidar gelecek sorunları çözecek. Bugün güzel bir okulun temelini attık. Bu okul sadece Elazığ için değil, Türkiye için bir ilktir. Bu okul açıldığında Elazığlı evlatlarımız okuyacak. Tam anlamıyla evlatlarımız bilgi birikimine sahip olarak üniversiteye hazırlık yapacak. Okulun açılışına bazıları korkudan gelmedi, önemli olan Elazığ ve Elazığlılardır. Daha iki okul daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI

Elazığ bir tarım, sanayi, turizm kenti. Elazığlı çiftçinin mutlu olmadığını biliyorum. Size mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. En ucuz mazotu çiftçi kullanacak. Bütün çiftçilere söz verdim, esnafa söz verdim; sizin oylarınızla iktidar olursak bir hafta içinde çiftçinin, esnafın aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim. Faizle mücadele böyle yapılır. Üretenin, alınteri dökenin yanında olacağız. Oy versin veya vermesin hakkı teslim etmektir. Derdi çözmek Bay Kemal'in görevi olacak.Bir Tarım Bakanı var, düzeltmek için Sudan'a, Venezuela'ya gidiyor. Sen gel, Elazığ'a bak" diye konuştu.

"VATANDAŞ BORÇ BATAĞINDA"

Herkesin borcu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu elektrik ve doğalgaz zamlarına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Vatandaş borç batağında, herkesin borcu var. Nüfusun yüzde 81,4'ü borçlu. Borçlarını ödemekte zorlananların oranı yüzde 77,3. Bunlar bizim vatandaşımız. Türkiye'yi bu girdaptan çıkaracağız. Birileri sarayda oturur ama gerçeği görmez. Onların bir eli yağda, bir eli balda. Benim görevim sade vatandaşın hakkını korumak. Bunu yapmazsanız siyaset yapmanın anlamı kalmaz. Bu memleketi temiz siyaset yapanlara teslim etmektir. Elektriğe bu yıl yüzde 95 ile yüzde 200 arasında zam yapıldı. Doğalgaza yüzde 164 zam. Kimin geliri yüzde 164 arttı? Elektriği kesilen insanların evlerinde yaşadığı dramı insanlar bilmiyor. Elektriği kesilen evlere gittim. Onların dertleriyle hemhal oldum. Kaç hanenin elektriği kesildi gizliyorlar. 9 aydır, milletvekillerimiz soruyor. Suç işliyorlar. Tüm bunları biliyoruz, hiç endişe etmeyin. Buradan kamu görevlilerine çağrı yapıyorum. Milletvekillerinin soru önergelerine zamanında cevap vermeyenler suç işliyor. Sorun sizin sorununuz değil, Türkiye'nin sorunu" dedi.

"SİZİN ADALETSİZLİĞİNİZİ BİLİYORUM"

"Devletin dini adalettir" diyen Kılıçdaroğlu, "Adaletin olmadığı yerde hukuk, insan hakları olmaz. Siz adalet dağıtan kişiyi yönlendiriyorsanız, adaleti yok ediyorsunuz demek. Önlerinde büyük bir engel var Ekrem İmamoğlu. Nasıl yetkilerini alırız, tüm çaba bunun üzerine kurulu. Hakimlere sesleniyorum; size söylenmeyi sözü nasıl üstlendiniz? Sizin adaletsizliğinizi biliyorum. Bunu yapanlar 'hakim değil, çete' dedim. Sen bu kararı veriyorsun, bakanla ilgili bir sözü üzerine alıyorsun. Hakimi değiştiriyor. Ceza verecek hakim gelsin diyor. Bu konuda bir de uzman raporu var ama o hakimi değiştirdiler. Hakim, vicdani kanaati ve hukukun üstünlüğüne göre adalet dağıtır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet soylu bir kavramdır. Liyakat da soylu bir kavramdır. Devleti çürütmeyeceksiniz. Liyakat ve adaletle millete hizmet etmek zorunda. EPDK bir karar aldı. 'Fazla elektriği bana satacaksın, sana para vermeyeceğim.' Bu elektriğe çökme vergisidir. Bu ancak olağanüstü koşullarda olacak bir kuraldır. Ortada savaş yok. Yatırım yapılmış, sen onun enerjisine çöküyorsun. Bu da suç. Anayasaya, hukuka, adalete aykırı.

Bu yılın ilk 8 ayında KKM dahil ödenen faiz 250 milyar lira. Çiftçiye ilk ayda verilen 25 milyar lira. Esnafa 6 milyar lira veriyor. Çiftçiye ne kadar verilmesi gerekiyordu; 134 milyar lira. Bu çiftçinin alınterini çalmak demektir. Bunların tamamını düzelteceğiz. Malı götürenleri asla ve asla affetmeyeceğim."

ELAZIĞ'A BAKANLIK VAADİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İktidara bu kadar destek veren bir iktidar 20 yılda Elazığ'a tek bir bakanlık bile vermedi. Bay Kemal'in sözüdür, Elazığlıların oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ'a bir bakanlık vereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Herkesin inancına saygılıyım, hiç kimsenin inancı sorgulanamaz. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacağız. Ben bu ülkeyi barıştırmak istiyorum. Kavgadan bıkmadık mı? CHP'nin iki kırmızı çizgisi var; vatan ve bayrak. Billboardlara bir şeyler asmışlar. Elazığlar için üzüldüm. Elazığlının kalbi kırıldı. Elazığlı böyle değil. Birileri kendilerini Elazığlı yerine koyup o pankartları asıyorlar. Bıkmadınız mı? Kavgadan bıkmadınız mı? Bu ülkeyi bu hale getirmekten bıkmadınız mı? Altı lider bir araya gelip çözeceğiz. Kavga, mavga inanmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar bir santim bile geri adım atmayacağız."