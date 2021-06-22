Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına "Kavgayı değil, barışı önceleyen bir anlayışla yaşamak istiyoruz. Öfkenin olmadığı intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz" diye başladı.

Amasya Tamimi'nin 102'nci yıldönümünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'nin bir kişinin iradesine teslim edilmesinin faturasını 83 milyon olarak hepimiz ödüyoruz. Adaleti, hakkı, hukuku savunuyoruz, milletin iradesine saygılı olduk, bundan sonra da olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlediği ziyarete ilişkin, "Ziyaret ettiğim Gaziantep'in önemli isimleri önümüzü göremiyoruz' diyor. 'Endişe taşıyoruz, bu endişeleri giderin' diye bize söylüyorlar. En çok duyduğum sözcük, 'Gelin ve bizi kurtarın'. Sizin iradenizle geleceğiz ve aydınlığa çıkaracağız" dedi.

HDP'YE KAPATMA DAVASI VE İZMİR'DEKİ SALDIRI

HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik saldırı ve HDP'ye kapatma davasını değerlendiren CHP lideri şunları söyledi:

"Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kimin için olursa olsun haksızlığa karşı çıkmak bizim temel görevimizdir. Demokrasi konusunda hepimizin duyarlı olması lazım. Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi istemeliyiz. Belediye Başkanı arkadaşlarıma da söyledim, İzmir benzeri provokasyonlar olabilir. Sizin göreviniz halkı sükûnete davet etmektir. İzmir'deki kişi silahlı saldırı düzenliyor. Psikolojik sorunları olan birisinin eline nasıl silah veriyorsunuz? Herhalde savcılar bunu da inceleyecektir."

"SURİYELİLERİ, SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ"

"Sıradan vatandaşın derdi mutfak, ekonomi. Sofraya bakıyor, etiketlere bakıyor... Fiyatların nasıl yükseldiğinin tanığı oluyor. Tencere kaynamıyor. 10 milyonun üstünde işsizin olduğu bir Türkiye'den bahsediyorum. 19 yılda ülkeyi bu noktaya getirdiler" diyen Kılıçdaroğlu, "Antep'te sigortasız, vergisiz Suriyeliler çalıştırılıyor. Bir kısmı da şikayetçi. 'Asgari ücretle çalışıyorum ev kiraları çok yükseldi, biz nasıl geçineceğiz' diyor. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri, Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Bütün Ortadoğu'yu barış havzasına döndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar neden artıyor" diye soran Kılıçdaroğlu, "Suçlu devleti yönetenler. Elektrik fiyatlarında yüzde 11,8, mazota yüzde 23,8, yumurta yeminde yüzde 33,4, süt yeminde yüzde 43,8. Bu artış varsa fiyatlara yansıyacak. Gübre fiyatları felaket. Çiftçi nasıl geçinecek? Devletin hazinesine çöktüler, devletin paralarını yağmaladılar. Hak etmeyenlere aktardılar bu paraları. '128 milyar dolar nerede' diye sorarken, 128 milyar dolara kimler çöktü? Milletten değil, mafyadan yana tavır takınıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti bankalarında neden yüzde 54 oranlar döviz mevduatı var, çünkü vatandaş güvenmiyor."

"MKE HANGİ GEREKÇEYLE ANONİM ŞİRKET OLUYOR?"

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi satarak bugüne geldiler. Şimdi satacak çok az şey kaldı. MKE'yi satmaya kalkacaklar. Tank-paleti Katar Ordusu'na peşkeş çektiler. Anadolu'nun ortasında kurulan ilk entegre silah fabrikasıdır. Silah ve mühimmat üretiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve gelişmesini sağlayan bir kurumdur. Hangi gerekçeyle anonim şirkete çeviriyorsun? Kırıkkale'de bu fabrikalar kurulurken burası 12 hanelik köydü, şimdi il oldu. Bu Erdoğan tayfası Cumhuriyet'ten intikam almak istiyor. Silah fabrikalarını birilerine pazarlamak istiyorlar. Paraya doymadınız mı, dolarlara doymadınız mı? Her seçimde gittiniz, oylarınızı verdiniz; eğer anonim şirkete dönmesin diyorsan bir tek adresin var; CHP. MKE Genel Müdürlüğü'nü de Kırıkkale'ye taşıyacağız."

"FEMİNİSTLER KIZACAK AMA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamayı değerlendirirken, "13 gazeteci var uçağında, 13 gazetecinden birisi Allah rızası için 83 milyonun merak ettiği soruyu soramıyor. 2 gazeteci farklı yerden onlar da soru soramıyor, bir daha uçağa almaz diye. 1915 olaylarıyla ilgili 'Bunu soracağım' diyordu, soramadı. Masa üzerinde Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatıyor. Sormadı, soramaz zaten. Erdoğan egemen güçlere teslim olmuştur. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti için milli güvenlik sorunudur. '10 bin dolar rüşvet alan kim diye sordunuz mu' bir gazeteci bu soruyu soramıyor. Gazetecilik yapamıyorlar. Kalemini, düşüncesini satan insandan gazeteci olamaz. Şimdi ben soruyorum, 10 bin doları da soruyorum; çık adam gibi cevap ver, cevap vermezsen adam değilsin. Feministler kızacak ama ne yapayım? Beni bırak, Cemil Çiçek soruyor. Bu sorgun düzenin faturası esnafa, çiftçiye çıkıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Hadi Özışık'ın açıklamalarını işaret ederek, "Mafya ile siyasi ilişkileri götüren bir TV yorumcusu açıklama yapıyor. 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya masum olduğuna inandığım binlerce kişinin dosyasını götürdüm. Araştırmalar yapıldı, hepsi görevlerine iade edildi. Hakim misin, savcı mısın, avukat mısın sen? Hangi dosyalar bunlar? FETÖ borsası dediğimiz bunlardır işte. Süleyman Soylu bunları bedava mı yaptı?" diye konuştu.

CHP lideri, "Yargının bu kadar kirlendiğini, devre dışı bırakıldığını hiç görmemiştim. Bir de OHAL Komisyonu var, bu adamı getirin hepsini serbest bırakacak. Harp Okulu öğrencilerinin ne suçu var? Paraları yok, paraları olsa verecekler, üç gün içinde çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

"MÜZİKTEN RAHATSIZ OLUYORMUŞ"

"Erdoğan müzikten rahatsız olmuş" diyen Kılıçdaroğlu, "Çifter çifter maaş alan beslemelerin var rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 bin dolar alan siyasetçi var bundan rahatsız olmuyorsun müzikten rahatsız oluyorsun. Baba-oğul işsizlikten yüz yüze bakamıyor, müzikten rahatsız oluyorsun. Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek gençler gereğini yapacaklar."

BAHÇELİ'YE YANIT

"Bahçeli'yi çoğu zaman muhatap almayı doğru bulmam ama bugün bir şey söylemiş, 'Kılıçdaroğlu elini vicdanına koysun söylesin. Kimin yanındadır, bölücülüğü mü destekliyor, yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor? diye sormuş" diyen CHP lideri şöyle yanıt verdi:

"Önemli bir soru, ben ve arkadaşlarımız ve bütün dostlarımız Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız. Biz, şanlı ordumuzun tank-palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden, sen alkışlayan kişiydin. Biz kendi vatan topraklarını ve Süleyman Şah Türbesini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağını kaçıp, toprağı düşmana teslim edenlerden yana değiliz. Biz şanlı bayrağımızı bir hafta içinde yerine dikmekten yanayız. Peki sen? Kaçanları, bayrağı indirenleri alkışladın. Kim bölücü, kim milliyetçi, kim ülkücü? Biz devleti yönetenin malvarlığından tehdit edilmesini içimize sindiremeyiz. Sen o sorunun yanındasın. Biz haramdan yana değiliz, her ay 10 bin dolar alan siyasetçiyi hiç merak etmedin mi? Bir esnafın, garibanın derdini dinledin mi, elini sıktın mı hiç? Sen bir yerden, 10 yerden maaş alanları alkışlıyorsun. 83 milyon Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldi. Türkiye'nin mali bağımsızlığını düşündün mü? Duyun-u Umumiye gibi Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu biliyor musun? Hangi ülke 250 bin dolara vatandaşlığını pazarlar? Bu mudur milliyetçilik? Bayrağı indirip kaçacaksın dönüp bana soracaksın."