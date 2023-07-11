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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Son dönemde KDV artışlarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bugün soykırım ekonomisi uygulayan siyasal iktidara oy verenlerin bir ders vermesi lazım. Onların sesini yükseltmeleri lazım" dedi.

2019 yılındaki yargı reformunu hatırlatan CHP lideri, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasını gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Merdan Yanardağ ve Can Atalay haksız bir biçimde içeride tutuluyor" diye konuştu.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ İsveç'in NATO üyeliği konusunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Asla üye olamazlar' diye çok açık ifadeler kullandılar. İsveç geri adım atmadılar, Kur'an'ı yaktılar. Biden, Erdoğan'a telefon etti ve Erdoğan 180 derece döndü. Bir devlet böyle yönetilir mi" diye sordu. AB üyelik süreci hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "AB ayrı NATO ayrı. Seni alacaklarını hiç söylemediler. Yalan üzerine dış politika oluşturuyorsunuz" dedi.