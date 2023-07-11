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        CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 13:39
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

        Son dönemde KDV artışlarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bugün soykırım ekonomisi uygulayan siyasal iktidara oy verenlerin bir ders vermesi lazım. Onların sesini yükseltmeleri lazım" dedi.

        2019 yılındaki yargı reformunu hatırlatan CHP lideri, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasını gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Merdan Yanardağ ve Can Atalay haksız bir biçimde içeride tutuluyor" diye konuştu.

        İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

        İsveç'in NATO üyeliği konusunda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Asla üye olamazlar' diye çok açık ifadeler kullandılar. İsveç geri adım atmadılar, Kur'an'ı yaktılar. Biden, Erdoğan'a telefon etti ve Erdoğan 180 derece döndü. Bir devlet böyle yönetilir mi" diye sordu. AB üyelik süreci hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "AB ayrı NATO ayrı. Seni alacaklarını hiç söylemediler. Yalan üzerine dış politika oluşturuyorsunuz" dedi.

        "BU PARALARI NE YAPTILAR"

        "Bu memlekette adaletin olmadığını herkes biliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Türk Lirası'nın değerini hepimiz biliyoruz. 2 binin üzerinde Cumhuriyetin kurduğu fabrikaları sattılar. Bu paraları ne yaptılar, hesabını verek yok. Herkes borçlu devlet de borçlu. Körfez ülkeierine gittiler, para dileniyorlar. Buraya gelecek yabancı paranın aradığı iki konu vardır; faiz vardır onu alıp gider ya da karlı şirketi satın alır. Vurgun için yabancı tefeciler faizin yükselmesini bekliyor" diye konuştu.

        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #CHP
        #son dakika
        #Son dakika haberler
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