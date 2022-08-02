CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, "Meclis tatile girdi, memleketin sorunlarını seyredelim, böyle bir şey yok. Bir karar aldık. Aklımıza tek bir kent geldi Erzurum. Tarihi, kadim şehir. Bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Bu şehir Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekiliydi. Erzurum'un hem bizim hem CHP tarihinde özel bir yeri var. Madem bu kadar önemli bir kent neden CHP'ye sempati göstermedi. Neden tek milletvekili çıkarmadı? Bu sorunun cevabını ben vereyim; kabahat CHP'lilerde. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Gel otur, derdini dinle. Biz Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik" diye konuştu.

KURTULUŞ SAVAŞI HATIRLATMASI

Kurtuluş Savaşı mücadelesini hatırlatan CHP lideri şunları söyledi:

"1915-16 Çanakkale Savaşları'nda bu ülkenin vatandaşları Çanakkale'yi geçilmez kıldı. Sonra bir dönem değişti. Bir kişi çıktı, 'O gemileri serbest bırakın gelsinler' 1918. O mücadele verdiğimiz, Çanakkale geçilmez dediğimiz tüm gemiler ve düşman askerleri Çanakkale'yi geçtiler ve Dolmabahçe'nin önüne demirlediler. Bir kişinin iradesiyle. Hani Çanakkale geçilmezdi? Dönemin padişahı 'Herkes gelsin' dedi. O zaman Yıldırım Orduları Başkomutanı Haydarpaşa'ya indi. Gemileri gördü, 'Geldikleri gibi gidecekler' dedi. Erzurum'a geldi. Erzurum sıradan bir kongre değildir. Erzurum Kongresi, millet iradesinin ilk kez telaffuz edildiği kongredir. Biz hiçbir bayrağın altında duramayız, mandayı ve himayeyi kabul edemeyiz."

MECLİS'E OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISI

"Şimdi milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "100 ağır mücadeleler verdik hakimiyeti milliye için. Parlamento dün toplandı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için. Sağlık çalışanlarının görüşlerini aldık. Sorunların çözüm adresi TBMM'dir. O Meclis, gazi Meclis'tir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis'tir. Gelmediler, katılmadılar. Niye gelmiyorsunuz? Gün olacak, hepsi gelecekler, gün olacak Meclis'in önündeki bayrak hakimiyetin millette olduğunu gösterecek" dedi.

"ONLARI KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızla kavgalıyız. Niye kavgalıyız? Ömrü savaş meydanlarında geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, barışın ne kadar değerli olduğunu söylüyor. Savaşın acımasızlığını görmüş. Bütün komşularımızla niye kavga ediyoruz? Suriye'ye gireceklerdi, namaz kılacaklardı değil mi? Onlar Suriye'ye gitmeden 3,6 milyon Suriyeli geldi. Niçin, neden oldu? Hiç kimse endişe etmesin. Irkçılık yapmadan, kimsenin onuruyla oynamadan onları kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

TAŞERON İŞÇİ

Kemal Kılıçdaroğlu, "PTT'nin 14 bin çalışanı var. İlk taşeron işçi örgütlenmesini Erzurum'da yaptım, sonra diğer illerde yaptım. 'Kadro verilmez' dediler, kadro verdiler. Erzurum'dan söz veriyorum; tamamına kadro vereceğiz. 14 bin PTT taşeron işçisine sesleniyorum, Bay Kemal sizin hakkınız teslim edecek" dedi.