CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. "84 milyonun derdi var, herkes perişan vaziyette. Ben onların dertlerini dile getiriyorum" diyerek sözlerine başlayan CHP lideri, "Güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Bütün belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen çalışıyor. Bir tek çocuk dahi yatağa aç girmeyecek" dedi.

Avukatlar Günü'nü de kutlayan Kılıçdaroğlu, "Avukatların çok sorunları var. Yargı bağımsızlığı konusunda endişe taşıyorlar. Ücretler konusunda endişe taşıyorlar" diye konuştu.

"Gittiğim her yerde ceplerin kağıtlarla doluyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Ya iş istiyorlar, ya dertlerini dile getiriyorlar" derken, Manisa'da verilen bir notu paylaştı.