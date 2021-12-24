CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

Televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşan CHP lideri gündemdeki konuları değerlendirdi. Döviz alım ve satımıyla ilgili bir önerge verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Bu süreçte kim ne kadar dolar sattı, aldı? Araştırma önergesi hazırladık TBMM Başkanlığı’na sunduk, dolayısıyla siyasi iktidar, ‘yaptığımız her şey şeffaf biz kur yükseldiği zaman müdahale ettik, özel olarak kurun yükselmesi ve düşmesinden birileri rant sağlamadı’ düşüncesindeyse bu önergenin parlamentoda kabul edilmesi lazım. Böylece siyasi iktidar, ‘her şeyimiz açıktır, kontrolsüz yükselen kuru makul seviyeye indirdik, avantaj sağlamadık’ demesini bekliyoruz. Merkez Bankası baz puanı indirdi ama Hazine’nin aldığı borç paranın faizi yükseldi.

Aslında döviz ve faiz ekseninde yürüyen bir süreç var. Bir uçta faizciler diğer tarafta dolarcılar var. Kazananlar aynı aslında. Dolarla faizle oynayanlar aynı insanlar. Belki yurt içinde bir grup taraftarları var, ama asıl faktörler Londra'da. Önce doları yükseltiyorlar, sonra dolarlarını satıyorlar, düşünce alıyorlar. İktidar ekonomiye müdahale ettiğini sanıyor. Kontrolü yapan, parayla oynayan, faizi ve parayı bir anlamda ekonominin odağına koyup hareket eden bir kişi.

'BU EKONOMİK MODEL SÜRDÜRÜLEMEZ'

Bu ekonomik model sürdürülemez. Zaten ekonomi eğitimi gören herkes bilir ki, para politikaları kısa sürelidir, kalıcı olan maliye politikalarıdır. Asıl maliye politikaları konusunda karar almak gerekir, para politikasıyla götürmeye çalışıyorlar. Zamlar, enflasyon arka arkaya gelecek. Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak, fiyatları kontrol etmek mümkün değil. Üretim zincirinde halkalar koparsa bunun maliyeti ağır olur.

'ÇIKIŞ YOLU, MİLLETİN HAKEMLİĞİNE BAŞVURMAK'

İyi niyetle Türkiye'nin buradan çıkması lazım, bunun yolu da milletin hakemliğine başvurmaktır. Kendisi kurtulacak aslında çünkü yönetemiyor. Akıl var mantık var, hani bu ülkenin bürokratları, hazinesi, BDDK vardı. Bunlar işlevsiz, ekonomi nasıl düzelecek diye, umudu yine dış güçlere bağladılar. Akıl dışı uygulamalar, uzun süre götürme şansları yok zaten.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın Bakan'ın gözlerine bakınca neyi gördüğümüzü en iyi karikatüristler çizdi. Ben de gülümseyerek izledim. Espri bir yana, söyleyecek sözü olmayan kişinin verdiği kaçamak yanıt. Senin öngördüğün politikalar neyse bunu anlatmak zorundasın ama böyle bir öngörüsü yok. Bakan doğruyu söylüyor. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Bundan sonra da çarpılmaya devam edecek. Büyük yatırımcılar iki halde de kazanıyor. İki halde dengeyi sağlayamayan küçük yatırımcı kaybetmeye mahkum zaten.

'EMEKLİ VE MEMURA YÜZDE 50 ZAM YAPILMALI'

Asgari ücreti 4 bin 250 TL yaptılar, biz kendi belediyelerimizde 4500 TL olarak ödeyeceğiz, uzlaşma sağlandı. Emekli ve memurlara da, yüzde 50 civarında gerçek enflasyonu esas alıp aynı oranda zam yapılması lazım. Burada önemli bir kesim var, dul ve yetimler. Emekli vefat edince hak sahiplerine aylığın bir bölümü parçalanarak dağıtılıyor. Bunun pozisyonunun dikkate alınması lazım, yüzde 100 artırılması lazım.

Şimdi iktidar geri dönülemez bir noktada, Türkiye yönetilemiyor, freni patlamış bir kamyonda yokuş aşağı gidiyoruz. Bu maliyeti çeken 84 milyon. Samimi ifade ediyorum, Erdoğan'ın milletin hakemliğine başvurmasını istiyorum. Ağır maliyetler topluma yüklenmesin diyor. Ne kadar gecikirse o kaybedecek. Geri dönülemez nokta, umutsuz değilim, en geç 6 ay içinde çarkları döndürürüz. Çünkü en önemli sorun güven. Güven bozuldu.

En somut gösterge bir ülkenin halkı tasarruf mevduatını döviz olarak tutuyorsa iktidara güvenmiyor demektir. Kendi parasına güvenmiyor, bu paranın perişan hale getirildiğini görüyor. Siz bu güveni sağlarsanız çarklar 6 ayda döner.

7 madde halinde saydım zaten, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını sağlamak, ekonomik sosyal konseyi toplamak, sorunları ve çözümleri tartışmak, hayata geçirmek, güveni pekiştirmek bunlardan bazılarıdır. Devlette liyakati getirmek.

'DÖVİZ GARANTİLİ İHALELERİ İPTAL EDECEĞİZ'

Dolar bazında Avro bazında ihale ve garanti alan kesimin ihalelerinin tamamının TL'ye çevrilmesi lazım. Büyük bir maliyetten toplumu kurtarmış oluruz. Bunu yapacağız. Hukukçu akademisyenlerle görüştük. Londra mahkemelerinde davaların kazanıldığına ilişkin dünyada örnekleri var. Dolayısıyla dava açarlarsa iyi bir ekiple davayı kazanırız. Ben dava açacaklarını bile sanmıyorum. Bir toplumu bu kadar sömüren ve milyar dolarların altına imza atanlar artık bu topluma bir şeyler vermeli. Kazançlarını bundan sonra makul düzeyde almayı kabul etmeliler.

MİLLET TTİFAKI’NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Doğrusu ben de merak ediyorum. Zaten erken seçim kararı alınırsa ittifak öncelikle adım atar, kendi adayını süratle belirler. Her liderin kafasında mutlaka bir şeyler vardır. Oturup konuştuğumuzda sorun çözülür. Millet İttifakı olarak aslında adayın ötesinde, ekonominin yönetimi, sağlıklı bir demokrasinin oluşması için önemli olan bunlar. Ülkenin nasıl yönetileceği konusunda mutabakatımız var, bunun çalışmaları yapılıyor, hazırlıklıyız yani.

ADAY OLMAK İSTİYOR MU?

'ONURLU BİR GÖREV, İTİFAK GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLURSA ELBETTE'

MİLLET İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ? HDP MİLLET İTTİFAKI İLE HAREKET EDER Mİ?

Şunu kabul etmenizi isterim, 6 siyasal parti güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda çalışmalarını yapıyorlar, kader birliği yapmış durumdalar. Eğer o görüşmeler sırasında güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunanlar gelsin denilirse o da konuşulur karşıtlığımız yok, konuşmamıza bağlı. Bir başka siyasi partinin ittifakın içinde yer alması ittifakı oluşturan bileşenlerin kararına bağlı. "