Kılıçdaroğlu: İBB'ye komployu devam ettirirlerse...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. 2023 yılı beklentilerini açıklayarak konuşmasına başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Beklentilerimiz çok fazla. Yeni şeyler istiyoruz. Daha güzel bir Türkiye istiyoruz. İnsan haklarına saygı, düşünce özgürlüğü istiyoruz. Artık Türkiye bu zincirlerini koparmak zorunda. Türkiye'yi bu tablonun dışına çıkarmaya söz veriyorum" diye başladı.

"Altı lider birlikteyiz" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Ülkemize huzur gelsin diye bir araya geldik. Toplumda kamplaşma olmasın, kadın-erkek ayrımı olmasın diye bir araya geldik. Geçmişin acılarını sarmaya çalıştık. Demokrasi kadar güzel bir şey yok. Demokrasilerde medya özgür olacak, Saray tarafından beslenen medya olmayacak. Bir politikacının sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım, benden daha iyi kimse düşünemez düşüncesi insanlığı felakete sürükler. Bu tablodan Türkiye'yi çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rüşvetçiler var. Temizleyeceğiz. 2023'ten sonra bunların hiçbirisi olmayacak. Gençler sınava girince torpil arayışına girmeyecek. Altı partiyiz, altı ayrı partiyiz ama aynı felsefeden hareket ediyoruz. Neyi, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Türkiye yeniden, eskiden olduğu gibi mazlum milletlerin örnek aldığı bir ülke olacak. Türkiye kapı kapı dilenci gibi dolaşmayacak, kendi imkanlarımızla büyüyüp kalkınacağız. Rüşvetin, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Biz terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Terör dolayısıyla çok ağır bedeller ödendi. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Kimseyi düşman olarak görmeyeceğiz.

Demokrasinin gelişmesinin temel faktörü 'Benden toplanan vergiler nereye harcandı' bunu sormak. Bu ülkede hepimiz vergi ödüyoruz ve nereye harcandığını sormak zorundayız. Bizim iktidarımızda sorulmasa dahil kuruşu kuruşuna hesabını vereceğiz.

2023'ten başlayarak, bu coğrafyada asla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, her çocuk annesi tarafından huzur içinde yatağa yatırılacak. Bu ülkenin hapishanelerinde haksız yere yatanlar var; Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Tayfun Kahraman haksız yere yatıyorlar. Adaleti savunmazsanız siyaset yapmanın manası yok. Her haksızlığa karşı itirazımızı yapacağız."

CHP lideri, "Asla karamsarlığa kapılmayın. Sandık geldiğinde bir zulüm iktidarına son vereceğiz. Az kaldı; geliyor, gelmekte olan" diye konuştu.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocağı liderlerinden Sinan Ateş'in öldürülmesi konusunda Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin başkentinde bu suikast gerçekleşti. Genç bir babayı öldürdüler. Akademisyendi, milliyetçiydi, Atatürkçüydü. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti diye, susuyorlar. Çok şey biliyoruz, bu işten ne kadar pis kokular geldiğinin farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Saray'dan tık yok. Saray'ın stepnesi ise en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime etmiyor. Bu cinayeti görmezden gelemezler, biz buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

İMAMOĞLU DAVASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davası hakkında, "İstanbul seçimleri yapıldı, Sayın İmamoğlu kazandı. YSK üzerinden bir kumpas çevirdiler. İkinci seçim yapıldı, 13 binlik fark 800 bine çıktı. İstanbul'u vermemek için direndiler" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Birinci kumpas, Ekrem Bey, YSK üyelerine hakaret etmiş diye sahte iddianame hazırlandı. Dosya namuslu bir hakimin önüne gitti, ama bu hakimi değiştirdiler. Samsun'a sürülen hakimin iddiaları için soruşturma açılsın. Eğer soruşturma açılmazsa Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Hakim hangi gerekçeyle sürüldü? Saray'ın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Bu davadan savcı duruşma salonunda olmadan, hakim kararını açıklıyor. Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını unutmayın.

İkinci kumpas, İBB Başkanlığı bünyesinde teröristler ve terörle iltisaklı kişiler çalışıyormuş. Bunun üzerine İBB, İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıyor, 'Kim bu insan biz gereğini yapalım' diyor. Hem suçlayacaksın, hem bildirmeyeceksin. 'O zaman siz işlem yapın' deniliyor, 'Sonra yapacağım' diyor. Sen terörist arıyorsan, o kişilere 'iyi hal' kağıdı veren savcıyı suçla. Daha önce Mevlüt Uysal ve Vali de kısa süre belediye başkanlığı yaptı. 4116 kişi göreve başlamış, 1800'ü için güvenlik soruşturması yapılmamış.

Birinci kumpasta hakimi değiştirdiler. İkinci kumpasta da müfettişi değiştirdiler. Tam bir kumpas. Akıl var, mantık var. Ahlak, yasa, erdem denen bir şey var. Belediyeler elbette denetlenebilir ama önyargısız ve yasalara uygun olarak denetlenir. Kumpasa karşı çıkmak bizim görevimizdir.

Üçüncü kumpas da 'Siz neden Fatih Sultan Mehmed tablosunu aldınız, getirdiniz. İnanılır gibi değil."

"KİMSE BAY KEMAL'DEN SABIR BEKLEMESİN"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhalefetin kazandığı İBB'yi kumpaslarla ele geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi görüyoruz ki işi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün haklına karşı uyguladığı terörizm olarak göreceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal'den sabır beklemesin. Cehennemin kapılarını açarlar, hiç kimse için iyi olmaz. Atamayla gelen hakimlere mi güveniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

EYT DÜZENLEMESİ ve ENFLASYON RAKAMLARI

EYT düzenlemesine değinen CHP lideri, "Verdiklerini nasıl götürebiliriz, bunun hesabını yapıyorlar. ENAG'a göre enflasyon yüzde 138, TÜİK'e göre yüzde 64. Kimin hakkı yeniliyor; memurun, işçinin, emeklinin. Kul hakkını yedirmeyeceğiz" dedi.