DHA

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret etti. Kısa süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'ın Kırcaail kentinde iftar yemeğinde soydaşlarla bir araya gelmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de eski Camiyi ziyaret etti. Ziyarete Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Kırklareli Milletvekili Turabi Kayar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler eşlik etti.

EDİRNE'DE ESKİ CAMİ'YE ZİYARET

İstanbul'dan sabah saatlerinde karayoluyla yola çıkan Kılıçdaroğlu, 12.00'da Edirne'ye geldi. Edirne'de Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmet zamanında bin 414 yılında yapımı tamamlanan ve hat yazılarıyla ünlü tarihi Eski Cami'yi ziyaret etti. Eski Cami İmamı Hasan Cerrah, Kılıçdaroğlu'na cami hakkında bilgi verdi. Camide Kabe'den getirilen taşı ve diğer eserleri inceleyen Kılaçdaroğlu ve beraberindekiler camiden ayrıldı.

Cami çıkışında vatandaşın ilgisiyle karşılanan Kılıçdaroğlu, hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından

BULGARİSTAN'A GEÇTİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan soydaşlarla bir araya gelmek ve iftar yemeğinde buluşmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yaptı.