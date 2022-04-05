Kılıçdaroğlu: Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. "84 milyonun derdi var, herkes perişan vaziyette. Ben onların dertlerini dile getiriyorum" diyerek sözlerine başlayan CHP lideri, "Güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Bütün belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen çalışıyor. Bir tek çocuk dahi yatağa aç girmeyecek" dedi.

Avukatlar Günü'nü de kutlayan Kılıçdaroğlu, "Avukatların çok sorunları var. Yargı bağımsızlığı konusunda endişe taşıyorlar. Ücretler konusunda endişe taşıyorlar" diye konuştu.

"Gittiğim her yerde ceplerin kağıtlarla doluyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Ya iş istiyorlar, ya dertlerini dile getiriyorlar" derken, Manisa'da verilen bir notu paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen öğretmenlere, sağlıkçılara sesleniyorum, biraz sabredin" diye seslendi.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon ve zamlara değinen CHP lideri, "Zam haberleri tüm gazetelerde var, havuz medyasında hariç. Herkes biliyor ki mutfaklarda yangın var. İnsanlar bayrama gidip gitmemekte tereddütler. Uçağa, trene devlet desteği var, otobüse yok. Binlerce otobüs, on binlerce çalışan var" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamlar yağmur gibi geliyor. TÜİK açıklama yaptı, 'ÜFE yüzde 61 arttı' diye. ENAG'a göre enflasyon yüzde 143. Enflasyon aldı gidiyor. Hükümet 'fedakarlıkta bulunun' diyor. Enflasyon en haksız, en acımasız vergidir. Zam artı zam artı zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Ne yaptınız, Merkez Bankası'nı söğüşlediniz. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil.

Bu yılın ilk 2 ayında bankaların karı yüzde 322 artmış. Kamu bankalarının geliri yüzde 540'a ulaşmış. Demek ki faizcilere hizmet eden hükümetimiz var. Hani faize karşıydın, hani haramdı? Vatandaşın tasarruf mevduatının yüzde 64'ü dolar. İcradaki dosya sayısı 23 milyona ulaştı."

"5'Lİ ÇETE DİYECEĞİM"

Mahkemenin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" eleştirisine ihtiyati tedbir kararı alması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"5'li çete diye eleştirdim, 5'li çeteye hizmet ediyor diye eleştirdim, bunun üzerine mahkemeden bir karar aldılar. Ben ihtiyatlı konuşacakmışım. Hangi mahkeme, sarayın mahkemesi. Ben 5'li çete diyeceğim, sen ne yapacaksın? Ben hakkı, hukuku savunacağım sen 5'li çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, 5'li çetenin yandaşısın diyeceğim. Bal gibi 5'li çete. 18 yılda, 5 şirkete 203 milyar liralık iş verildi. Her şeylerini finanse ediyorlar.

Savcılara da sesleneyim, rüşvet olaylarının üzerine neden gitmiyorsunuz? Bu 5 kişinin adı kamudan ihale alan en büyük 5 şirket diye dünya literatürüne girecek. 5'li çete dediğim için beyefendi incinmiş, gücenmiş. Bir daha dava aç, açmazsan namertsin. Adama ihale veriyorsun; dolar, hazine, enflasyon garantisi veriyorsun. Hiçbir riski yok. Milletin iliğini sömüren kim, Erdoğan.

1 milyon liralık tazminat davası açmışlar. Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Benim parayla işim yok. Paraya tamah eden sensin. Benim derdim, herkesin hakkı teslim edilsin, herkes huzur içinde yaşasın."

CHP lideri, "Hırsız içerden olunca kapı kilit tutmaz. Hırsız içeride. Devlet yönetimi darmadağın. Bu böyle gitmez. Bunu demokratik yollardan düzelteceğiz. Sarayda oturan şürekâ devletin sahibi değildir, devletin sahibi 84 milyondur. Devletin çivisini çıkardılar. Saraylı kafasıyla bu işler olmaz" diye konuştu.

"Saraylı kafasıyla devlet yönetilmez" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "5-6 yerden maaş alanlar, hakkı olmadan önemli makamlara getirilenler, 5'li çete, televizyonda saraylı kafasını savunanlar. Bunların 8 özelliği var" diyerek iddialarını sıraladı.