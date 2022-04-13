CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti" ifadelerine yer verildi.

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