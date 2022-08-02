Kılıçdaroğlu, 120 milletvekili ile Erzurum'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık toplantısını yapmak üzere 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi.
CHP, TBMM'nin tatile girmesinin ardından, her hafta salı günü yapılan grup toplantısını il il gezerek gerçekleştirme kararı aldı. Bunun ilk uygulaması için Erzurum seçildi. Saat 08.40 uçağı Erzurum'a inen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 120 milletvekili, havalimanında partililer tarafından karşılandı. Halk oyunları gösterisini izleyen Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, ilk olarak Yakutiye ilçesindeki kurtuluş meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongre binasını gezdi. Kongre binasında Hüseyin Rauf Bey'in masasında oturan Kılıçdaroğlu, görevlilerin açıklamalarını dinledi. Kongre binasından çıkan Kılıçdaroğlu, aynı bölgedeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Kılıçdaroğlu bir berbere girip esnafa hal hatır sordu. Kılıçdaroğlu, koltukta oturanlardan birinin Grup Başkanvekili Özgür Özel olduğunu görünce önce şaşırdı sonra gülümseyerek iş yerinden çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu, saat 13.30'da CHP grup toplantısında konuşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki grup toplantısı, vatandaşlara açık olacak. Toplantının ardından STK'lar, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, saat 16.30'da da MYK toplantısına katılacak. Kılıçdaroğlu, saat 18.00'de ise kanaat önderleri ile toplantıda ve yemekte bir kez daha buluşacak. CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri de 20 grup halinde kent genelinde saha ziyaretleri gerçekleştirecek.
Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri akşam uçağı ile geri dönecek.
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