CHP'li Torun: Erdoğan, 20 milyar liralık 6 proje için imza atmadı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin bazı yatırım projelerine dikkat çekti.
4 Büyükşehir belediyesinin 6 projesinin toplam maliyeti 20 milyar TL. Çoğunluğu ulaştırma ile ilgili olan bu yatırımların başlaması için, projelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Yatırım Programı’na alınması gerektiğini belirten Torun, "Erdoğan 1 yılı aşkın süredir imza atmadı" dedi. CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellenmeye çalışıldığını iddia etti.
CHP, MÜZE KARARNAMESİNİ DANIŞTAY'A TAŞIYACAK
Torun, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilmesine olanak tanıyan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine de sert tepki gösterdi. "bir kararname ile belediyelerin elindeki müzelere göz diktiler" diyen Torun, yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulunacaklarını söyledi.
3 YILDA 12.5 MİLYAR TL'LİK YARDIM
CHP'li belediyelerin 31 Mart'tan bu yana yaptıkları yardımları da paylaştı Seyit Torun.
Buna göre, CHP'li 248 belediye 3 yılda gübre, yem ve canlı hayvan desteği olmak üzere 6 milyar 200 milyon liralık yardımda bulundu. Tüm belediyelerin yaptığı nakdi, ısınma, barınma, askıda fatura dahil toplam yardım miktarı ise, 12 milyar 500 milyon TL.
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