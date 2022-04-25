CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma

Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına" dair somut deliller bulunduğundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.