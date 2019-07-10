CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ile düzenlediği basın toplantısında, maden mühendislerinin sorunlarını dile getirdi. AA'nın aktardığına göre maden mühendislerinin maaşlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan protokol gereği, 2012'den bu yana oda tarafından belirlendiğini ancak SGK'nın maden şirketlerinden gelen baskı yüzünden bu protokolden vazgeçtiğini ifade eden Özel, maden şirketlerinin baskısıyla odanın yetkisinin kısıtlanmasının Türkiye'deki bütün madencileri tehdit ettiğini öne sürdü.

MERKEZ BANKASI'DAKİ GÖREV DEĞİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Para Politikası Kurulunu senede 10 defa toplamasını eleştirdiğini anımsatan Özel, Binali Yıldırım'ın Başbakan olduğu dönemde Meclis'e gelen ve çıkartılan bir kanunla kurulun, "ayda en az bir defa toplanması" uygulamasının "yılda en az 8 defa toplanması" şeklinde değiştirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Çetinkaya'nın güven vermediği" şeklindeki açıklamasını anımsatan Özel, güven vermeyenin Çetinkaya değil, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu savundu.

"BİZE OY VERENLER ÜMMET DIŞI MI?"

Özel, eski bakanlardan Ali Babacan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin kamuoyuna tek taraflı aktarıldığını öne sürerek, şöyle devam etti: "Erdoğan, 'Ali Babacan'a dedim ki ümmeti bölme.' diyor. Burası demokrasi, burası Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'ten beri. Ümmet, Türkiye'nin sınırları ile sınırlı değil. O bütün Müslümanların kast edildiği bir kavram, siyasetin konusu değil. Peki size oy verenler ümmet de bize oy verenler ümmetin nasıl dışı oluyor? Burası cumhuriyetse burada ümmet yok millet var. Atatürk milliyetçiliğinin tanımı çok belli. Biz bu ülkeye bu bağla bağlıyız. Bu yüzden herkes kıymetli. Devletin başı olmakla yetinmeyip ümmetin başı olmakla kendisini sayan, Ali Babacan'ı da bunu bölüyor diye ifşa eden ve aslında kitlesine şikayet eden bir şikayet anlayışı... Bunu not ediyoruz, bir kenara kaydediyoruz."

"SİSTEMİ MHP SAVUNUYOR, ÇÜNKÜ..."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmasına da değinen Özel, AK Parti'lilerin meseleye daha yapıcı ve sorgulayıcı baktığını belirtti. Özel, "Yeni sistemi MHP savunuyor. AK Parti'nin yapmadığını yapıyor. Neden? Sistem tartışılırsa, demokratik parlamenter sisteme dönülürse, kuvvetler ayrılığı olursa, ya bana ihtiyaç kalmazsa? Yeni sistem, AK Parti'yi ayağından MHP'ye prangalamış bir sistemdir. Sistem tartışması MHP açısından beka tartışması" ifadesini kullandı.

"KAVGANIN KENARINDAN DÖNÜLDÜ"

TBMM Genel Kurulundaki MHP ile yaşanan tartışmaya da değinen Özel, AK Parti ve MHP oylarıyla Meclisin çalışma düzeninin karara bağlandığını, haftaya perşembeye kadar çalışıldıktan sonra yaz tatiline gidileceğini, "Nereye gidiyorsunuz?" dediği için suçlandığını söyledi. "Af meselesi çözülmeden nereye gidiyorsunuz?" ifadesinin MHP milletvekillerine dokunduğunu ve kaba kuvvete dökmeye çalıştıklarını ileri süren Özel, "Kavganın kenarından dönüldü. Burası parlamento, konuşulacak yer. Ben Devlet Bahçeli'nin, MHP Grubuna, 'CHP grup başkanvekillerini sözle yenemezseniz kuvvetle durdurun, susturun' dediğini düşünmüyorum. Böyle bir talimat varsa bunu da bilelim" dedi.

"ZAM ORANI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Kamuda çalışan işçilere hükümetin zam teklifine ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, şunları kaydetti: "İşçilere teklif edilen zam oranı kabul edilebilir bir şey değil. Türk-İş, bunu müzakere edilebilir bulmuyorsa bu iyi bir şeydir. Sen müzakere edilebilir bulmuyorsan dimdik arkandayız Türk-İş. Türk-İş dirensin, işçi konfederasyonları dirensin, emekçinin alın terini savunsunlar, Türkiye'nin görülmedik bir direnişini hep beraber yapalım. Bu kadar israf, zam varken, yandaşın vergi borcu silinirken, işçinin boğazından geçecek lokmaya teklif edilen bu zam oranını biz de müzakere edilebilir bulmuyoruz."

"KIDEM TAZMİNATI İŞÇİYE GÜVENCE"

Kıdem tazminatında da duruşlarının belli olduğunu ifade eden Özel, "Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesidir. Bunu bir fon, para, sadece akçeli bir mesele olarak görmüyoruz. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Direnenlerden fazla direniriz. Direnenlerin yanında halay da nöbet de tutarız. İşçinin kıdem tazminatına dokundurtmayız" diye konuştu.