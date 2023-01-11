CHP'li Özel: Yarın Soylu ile ilgili dosya açıklayacağım

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın önemli bir dosya açıklayacağını belirten Özel "Yarın burada bir büyük dosya açıklayacağım. Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, kimyasının bozulacağı bir açıklama olacak. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak durumda olursa, açıklayacak üç arkadaşına teslim etti. Bu korku iklimine teslim olmayız, başımıza gelebilecek en kötü ihtimal için üç tedbirimiz var." dedi.