CHP ile AK Parti'den kritik deprem teması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yaklaşık 1 saat süren görüşmede CHP'li Seyit Torun depremin Türkiye'nin ortak kaygısı olduğunu ve deprem üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Mahir Kılıç'ın haberine göre, yoğun tempo içerisinden depremin normal bir başlık gibi görülmemesini isteyen Torun, deprem ile ilgili konularda atılacak her türlü adıma CHP olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Torun, "Giden bizim canlarımız" ifadesini kullandı.

Seyit Torun ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, hükümetin üzerinde çalıştığı Yerel Yönetimler Yasası ile ilgili de karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Kurum, Torun'a görüşlerini değerlendireceklerini söyledi.