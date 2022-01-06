CHP'den belediyelere ani teftiş talimatları

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik teftişi sonrası CHP Yerel Yönetimler Hukuk Komisyonu harekete geçti.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Hukuk Komisyonu, olası ani teftişlerde soruşturmalarda CHP'li belediyelerin neler yapması gerektiğini 9 maddede sıraladı.

"SÜREÇ TAMAMEN KAMERA İLE TAKİP EDİLECEK"

Ayrıntıları Habertürk'e anlatan Seyit Torun, "İlk olarak genel merkeze hukuk komisyonumuza ve il başkanlıklarımıza mutlaka haber verilecek. Ardından süreç avukatlar aracılığıyla devam edecek.

Süreç tamamen kamera ile takip edilecek" dedi.

"HARDDİSKLERİN KOPYALARI ALINACAK"

Torun ayrıca "Herhangi bir bilgisayara belgeye el konulmasına izin verilmeyecek, izin verilse dahi mutlaka harddisklerin kopyaları alınacak. Herhangi bir evrakın çıkmasına izin verilmeyecek, çıkıyorsa kopyaları tasdikli şekilde alınacak. Amacımız hükümetin haksız hukuksuz şekilde belediyelerimize yapacağı baskınlar ve açacağı soruşturmalar esnasında belediye başkanlarımızın sakin, konuya hakim şekilde avukatlar nezdinde süreci yönetmesidir" ifadelerini kullandı.