CHP'den bayramlaşma mesaisi

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CHP heyeti, Ramazan Bayramı'nda İYİ Parti, HDP ve DSP temsicileriyle bayramlaştı. Görüşmelerde Türkiye'nin gündeminde yer alan konular konuşuldu.

CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA ERKEN SEÇİM MESAJLARI

Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat başkanlığındaki İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı’nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma kapsamında, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer’den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti bugün 17 parti ile bayramlaşacak. Bu kapsamda, CHP heyeti, Seçim İşleri Başkanı Dr. Şenol Sunat, Gençlik Politikaları Sosyal Politikalar MYK Başkanı Ceren Genç ve Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan’dan oluşan İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

İYİ Parti heyetinin bayramını kutladıktan sonra konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nazlıaka, “Yoksulluğun, yoksunluğun olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, aile büyüklerinin bayramlarda vereceği harçlık için endişelenmediği, gelenine gidenine, komşusuna bir şeker ikram edeceği zaman bunu bile düşünmek zorunda kalmadığı, her bayram ritüeli olan kendine yeni bir kıyafet almak yerine ‘Bu sene de eski kıyafetlerle idare edeyim’ demek zorunda olmadığı ve özellikle uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek isteyenlerin yakıt ücretini, bilet parasını düşünmek zorunda olmadığı, herkesin refah içinde, huzur içinde, barış içinde, mutluluk içinde yaşadığı güzel bayramları kucaklayalım istiyoruz. İnşallah ilk seçimlerden sonra bu söylediklerimizi gerçekleştireceğimiz ortamları hep beraber oluşturacağız” diye konuştu.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Sunat konuşmasında ise şunları kaydetti:

“İnşallah bu erken, baskın ya da zamanında yapılacak seçimlerde Millet İttifakı başarıya ulaşacak. Bu seçimlerden çıkacak. 13. Cumhurbaşkanı mutlaka Millet İttifakı’nın adayı olacak. Dileğimiz ülkemizin geleceği, adaletin mutlaka sağlanması, yargının bağımsızlığı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dediğimiz sistemi bu ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu hiç durmadan anlatmaya çalışıyoruz. Mesele ülkemiz, mesele milletimiz, mesele bu gençlerimizin geleceği. Çok iyi gidiyor. Neticede sonuçlar hepimizin yüzünü güldürmekten ziyade milletimizin yüzünü güldürecek.”

CHP İLE HDP ARASINDA GELİR EŞİTSİZLİĞİ KONUŞULDU

Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı’nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma kapsamında, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer’den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti bugün 17 parti ile bayramlaşacak. Bu kapsamda, CHP heyeti, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’dan oluşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti ile bayramlaştı.

HDP heyetinin bayramını kutladıktan sonra konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nazlıaka, “Hepimiz; yoksunluğun, yoksulluğun, insanların yaşam biçimlerine, inançlarına, tercihlerine göre ayrıştırılmadığı, bir ve beraber olma duygusunun yüceltildiği, ayrılığın olmadığı bayramlar temenni ediyoruz. Hepimizin huzur, refah, barış içinde yaşadığı bayramlar olmasını istiyoruz. Bu noktada Gençlik Kollarımızın düzenlediği kampanyaya atıfta bulunarak şunu da söylemek isterim: Hiç kimsenin uzaktaki bir yakını ziyaret edeceği zaman yakıt ya da bilet ücretini düşünmeki zorunda kalmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Gençlik Kollarımız şu anda askıda bilet diye bir kampanya düzenledi” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Katırcıoğlu, Türkiye’nin kendilerine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye’de siyaset çok geriliyor. Bilerek geriliyor daha doğrusu. Dolayısıyla da özellikle gelişmeler, zaten bozuk bir gelir dağılımı olan ülkeyi daha da büyük bir gelir dağılım bozukluğuna itti. Gerçekten halkımızın önemli bir kısmı yoksullaştı. Onun için gençlerin böyle bir adımı bence takdire şayan bir durum. Bir şeyler yapmak lazım. Bu bir şeyler de bize önerilen klasik düşüncelerin ötesinde alışılmışın dışında düşünceler üzerinden yapılabilir. Bu askıda bilet meselesi de öyle bir mesele” diye konuştu.

Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

“Seçim süreci çerçevesinden baktığımızda gerçekten bu iktidarın bir şekilde değişmesi gerektiği çok açık. Ben şahsen sayın Cumhurbaşkanı’nın gezi ve Kavala ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra ben kendini bitirdiğini düşünüyorum. Herkes biliyor ki Kavala suçsuz, herkes biliyor ki gezi spontane bir hadiseydi. Dolayısıyla bütün bunları sanki birileri düzenlemiş gibi bir algı oluşturmaya yönelik bir Cumhurbaşkanı çabasının herkes tarafından görüldüğünü düşünüyoruz.”

CHP İLE DSP ARASINDA BAYRAMLAŞMA

Ramazan Bayramı kapsamında Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Yardımcısı Onur İste başkanlığındaki Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı’nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma kapsamında, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Parti Meclisi Üyesi Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Canan Taşer’den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti bugün 17 parti ile bayramlaşacak. Bu kapsamda, CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Parti Meclisi Üyesi Metin Oktay ve Örgüt Kurulu Üyesi Tuğçe Tekçe ve Örgüt Geliştirme Başkan Yardımcısı Ahmet Önal’dan oluşan Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti ile bir araya geldi. Nazlıaka ve İste başkanlığındaki ikili görüşmede 2 yıllık Covid-19 pandemisi ardından yüz yüze bayramlaşmadan memnun oldukları vurgulandı.

DSP heyetini bayramını kutladıktan sonra konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nazlıaka, “Aslında hepimizin bu bayramda dilekleri ortak sanıyorum. Bizler istiyoruz ki uzaktaki akrabalarını ziyaret etmek isteyen kişilerin yakıt masrafını, bilet masrafını düşünmek zorunda kalmadığı, bu bayramda eskilerle idare edelim, yeni kıyafet almayalım demek zorunda kalmadığı, gençlerimizin geleceksizlik endişesi duymadığı, çocuklarımızın gülerek kutladığı, mutlu, huzurlu, adil bayramlar olsun. Hepimizin mücadelesi ortak. Böyle bayramları kutlamayı hayal ediyoruz. Dünyada, yurtta barışın olduğu, hayatın her alanında. Demokrasinin içselleştirildiği bir bayram olmasını diliyoruz” dedi.