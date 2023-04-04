Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de aday adaylarına genel merkeze giriş yasağı

CHP'de aday adaylarına genel merkeze giriş yasağı

CHP'de milletvekili adaylarını belirleme süreci devam ediyor. CHP'li kurmayların en geç çarşamba günü listeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmesi beklenirken, milletvekili aday adaylarının çarşamba gününden itibaren Genel Merkez'e girmeleri yasaklandı

Giriş: 04.04.2023 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP'de aday adaylarına genel merkeze giriş yasağı
CHP'de aday adaylarına genel merkez yasağı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

CHP Genel Merkezi'ne çarşamba akşamı saat 18:00'den itibaren milletvekili aday adayları alınmayacak.

Parti genel merkezlerinde milletvekili liste çalışmaları sürüyor. 9 Nisan'da listeler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Öncesinde ise genel merkezlerde hem liderler hem de kurmayların liste mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

CHP'de kurmayların ön inceleme çalışması bitmek üzere. Listelerin en geç çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edileceği belirtiliyor. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu yapılması planlanan PM'ye kadar yoğun bir mesai yapması bekleniyor.

Bu süre zarfında aday adayları da genel merkez alınmayacak. Aday adayları için yasak çarşamba günü saat 18:00 itibari ile başlayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Maltepe'de ölümlü kaza
Maltepe'de ölümlü kaza
Şanlıurfa'da yasa dışı gösteriye müdahale: 12 gözaltı
Şanlıurfa'da yasa dışı gösteriye müdahale: 12 gözaltı
Sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı
Sürücüleri yarışan iki araç kaza yaptı: 5 yaralı
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 65 gözaltı
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 65 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.