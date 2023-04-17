CHP binasına saldırı iddiasında sıcak gelişme

Sarıyer'de bulunan CHP il binası yakınlarında 6 Nisan gecesi saat 04.00 sıralarında havaya ateş edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, açılan ateşle ilgili daha önce 4 kişi gözaltına alınmıştı.

“EMRE HAVAYA ATEŞ ETTİ”

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinde, "Beş arkadaş birlikte gezintiye çıktık. Beşiktaş'ta oturup tatlı yedik çay içtik ardından Sultangazi'ye gitmek üzere yola çıktık. Sağ ön koltukta oturan Emre D. sosyal medya hesabından canlı yayın açıp havaya doğru ateş etti. Daha sonra evimize gidip yattık. Polis bizi almaya gelince meseleyi öğrendik" demişlerdi.

EMRE D. YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de firari şüpheli Emre D'yi bu sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla yakaladı. İfadesi alınan şüpheli, hedef gözetmeden havaya ateş açtığını söyledi. İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye gönderildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

Şüpheli ile ilgili yapılan soruşturmada suç kayıtları ortaya çıktı. Buna göre şüphelinin çeşitli suçlardan 51 ayrı kaydının olduğu belirlendi. Hakkında da iki farklı olayla ilgili aranması çıktı.