        CHP 4 kişiyi disipline sevk etti

        CHP 4 kişiyi disipline sevk etti

        CHP İstanbul il yönetimine atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi

        Giriş: 04.09.2025 - 18:14 Güncelleme: 04.09.2025 - 20:54
        CHP 4 kişiyi disipline sevk etti
        Mahkeme kararıyla yönetime atanan Gürsel Tekin'den sonra 4 yeni isim de görevi kabul etti. Mahkeme tarafından il yönetimine atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap CHP tarafından tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        CHP’nin ‘yargı’ yolu...
        CHP’nin ‘yargı’ yolu...

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

