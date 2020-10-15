Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.

AA'da yer alan habere göre Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.