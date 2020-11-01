Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Soruları 1 Kasım günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 506,38 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.287,95 liradan işlem görüyor. İşte, 1 Kasım 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

504,46

506,38