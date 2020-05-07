Tokat'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek, İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu. Firma, iki hafta önce koronavirüs salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa'dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı.
"GÜNDE 6 BİN ÜRETİM YAPIYORUZ"
DHA'da yer alan habere göre gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Günde 6 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.
"1 MİLYON SİPARİŞ ALDIK"
Koronavirüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını söyleyen işletme ortağı Muzaffer Yılmaz (40),"Koronavirüs nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu. Şu anda biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var. Şu andaki siparişlerimiz buna yönelik. 1 milyon siparişimiz var. Siparişlerimiz Avrupa ülkelerinden İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık" dedi.
"MASKESİZ KİMSEYİ ÇALIŞTIRMIYORUZ"
Fabrikanın mevcut kapasitesinin yarısıyla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Koronavirüsten dolayı yarı personel ile çalışıyoruz. Şu an mevcut çalışanımız 110 kişi. Personelimizin giriş ve çıkışlarında devamlı ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesiz kimseyi çalıştırmıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlıyoruz. Bizler de çalışanlarımızın sağlıkları için dikkat ediyoruz" diye konuştu.
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