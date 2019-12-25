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Komedyen Cem Yılmaz, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisi öncesi rahatsızlandı.

Gösteri iptal edilirken Yılmaz, hastaneden hastaneden paylaştığı videoda "Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmam lazımdı ama yine de Bostancı'dayım. Ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde değilim. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelenecek galiba. Ama her şey yolunda iyiyim. İyiyim ama gidiyor gibi. İyiyim merak etmeyin" ifadelerini kullandı.